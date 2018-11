Stiri pe aceeasi tema

- Trei tineri din comuna Becelan au fost grav raniti dupa ce soferul masinii in care se aflau a pierdut controlul volanului si s-a izbit de un cap de pod. Imediat dupa impact, unul dintre tineri si-a pierdut cunostinta. Doi dintre baieti au reușit sa iasa singuri din mașina, iar al treilea…

- O femeie care traversa strada pe langa trecerea de pietoni a fost accidentata de o masina, miercuri, la Cugir. Politia atrage atentia asupra importantei respectarii regulilor rutiere. Miercuri, in jurul orei 19.15, politistii din Cugir au intervenit pentru solutionarea unui accident rutier produs la…

- Un adolescent roman in varsta de 16 ani a murit strivit in mașina pe care o furase, dupa o urmarire cu poliția pe strazile din nordul orasului francez Toulouse. In autoturism se mai aflau doi prieteni romani, care au fost grav raniți. Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45,…

- Accidentul s-a produs miercuri seara, in jurul orei 22.45 (ora 23.45, ora Romaniei). Tanarul conducea un Renault Twingo pe strazile din Toulouse, cand o patrula de politie i-a facut semn sa opreasca. Masina fusese declarata furata cu cateva zile inainte. Cum romanul nu a oprit la semnul agentilor,…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a fost ucis și alți doi au fost raniți intr-un schimb de focuri dintr-un bar aflat in orașul francez Toulouse, au anunțat surse apropiate serviciului de pompieri. Surse din cadrul poliției franceze au confirmat ca schimbul de focuri și existența unor victime in cartierul…

- O femeie de 27 de ani a murit si alte trei persoane au fost ranite, duminica dimineata, in urma impactului dintre o masina si un camion, pe DN - E85, la intrarea in localitatea Golesti, judetul Vrancea.

- O femeie din Africa de Sud a alergat dupa hoții care o jefuisera pe strada. A vrut sa urce in mașina lor. Scene incredibile petrecute pe o strada din Africa de Sud au fost inregistrate de camerele de luat vederi din zona. Incidentul a avut loc ieri, la Johannesburg. Pe film se vede cum dintr-un BMW…

- In seara zilei de Duminica, 2 septembrie 2018, orele 22,00, Politia municipiului Sighetu Marmatiei a fost sesizata despre faptul ca o masina al carei conducator auto circula pe strada Bogdan Voda din mun. Sighetu Marmatiei, a patruns pe strada Corneliu Coposu, destinata exclusiv traficului pietonal…