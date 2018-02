Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Un accident rutier a avut loc duminica dimineata in zona Floreasca, din Capitala. Implicate au fost doua masini de lux. In urma impactului, unul dintre autoturisme a fost la un pas sa plonjeze in lacul Floreasca.

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Carosabilul umez le da batai de cap șoferilor care nu sunt atenți la trafic. Un autobuz Fany s-a oprit într-un autoturism care staționa la semafor. Accidentul s-a produc la coborâre de pe podul IRA, la intersecție cu strada Branului. Șoferul autoturismului…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident care a avut loc sambata dupa-amiaza in zona Pietei Badea Cartan din Timisoara. In urma impactului patru persoane au necesitat ingrijiri medicale.

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- "Coliziunea s-a soldat cu trei morti, o femeie care conducea masina si doua persoane care se aflau in autobuz", a declarat Monika Schindlova, purtator de cuvant al politiei. Accidentul a avut loc la ora 15.00 GMT. Printre raniti se numara si mai multi copii, iar doi sunt in stare grava, cu rani la cap.…

- Un biciclist in varsta de 62 de ani a fost lovit in plin de o mașina si a murit pe loc. Accidentul s-a produs in apropiere de satul Joltai din autonomia gagauza. Șoferul, un barbat in varsta de 32 de ani, nu a observat victima care se deplasa fara elemente reflectorizante.

- Un tanar a fost ranit, joi, intr-un accident rutier petrecut pe DN74A, intre Abrud si Cimpeni. Soferul masinii in care se afla tanarul a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei, si s-a rasturnat cu autovehiculul in afara carosabilului. Accidentul s-a petrecut in 4 ianuarie, in jurul orei 18.00.…

- Dupa ce a apasat prea tare pedala de accelerație, un tanar de 26 de ani a ajuns cu mașina intr-un gard. Șoferul a scapat cu rani ușoare. Accidentul a avut loc joi, 4 ianuarie, in localitatea Foieni. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un tanar de 26 de ani din Foieni, pe […]

- O femeie și bebelușul ei de patru luni au ajuns la spital, in aceasta dimineața, dupa ce mașina pe care aceasta o conducea a fost lovita de o ambulanța SMURD. S-a intamplat la intersecția strazii Gheorghe Lazar cu bulevardul Circumvalațiunii. “In accident a fost implicata o ambulanța SMURD care transporta…

- Clipe de groaza pentru doi copii și o femeie, raniți pe trecerea de pietoni in Galați. Aceștia au ajuns la spital, dupa ce au fost spulberați de un șofer care nu le-a acordat prioritate. Accidentul a avut loc, marți, pe strada Oțelarilor din Galați. O femeie de 45 de ani și doi copii, de opt și noua…

- Accidentul a avut in zona localitatii Malu Vartop, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Potrivit martorilor oculari, un autoturism BMW care circula cu viteza a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR. In urma impactului, autoturismul a luat foc. Soferul ar fi ars in masina. Nu se stie care…

- Potrivit stirileprotv.ro, trei adulți și un copil au fost implicați intr-un accident pe DN 72 A, intre Targoviște și Campulung. Mașina in care se aflau a izbit puternic un cal nesupravegheat pe șosea. Animalul a murit in urma impactului Femeia care era pasagera in mașina a avut nevoie…

- Patru persoane au fost ranite grav intr un accident de tren produs in orasul spaniol Alcala de Henares, langa Madrid, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza dpa, preluat de Agerpres.Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala 15:00 GMT vineri, in momentul in care trenul a intrat intr o bariera…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Un accident care putea sa se sfarșeasca tragic a avut loc, astazi, pe autostrada dintre Timișoara și Arad. O soferita in varsta de 63 de ani s-a izbit de ambii parapeti dupa ce a pierdut controlul volanului, potrivit aradon.ro. Atat ea, cat si sotul sau de 61 de ani, care se afla pe scaunul din […]…

- In general, nu se circula rau prin Timișoara. Este ceea ce spune, constant, primarul Nicolae Robu, cand i se spune ca sunt cozi infernale in trafic. Edilul susține constant ca el ajunge destul de repede dintr-un loc intr-altul. Daca v-ați intrebat vreodata cum reușește, acum pare ca exista o explicație.

- Patru persoane, printre care doi copii de 1 și, respectiv, 4 ani, au fost loviți de o mașina la volanul careia se afla un barbat beat crița. Impactul a avut loc aseara la intersectia strazilor Zelinschi și Decebal.

- Un ofițer SRI a provocat un accident mortal, dupa ce a consumat alcool. Un angajat din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni dupa-amiaza a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Accidentul a avut loc in jurul orei 18:00. Victima a fost lovita in timp ce…

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Panica in urma cu puțin timp in parcarea hypermarketului Auchan de pe Calea Aradului. Șoferul unui taxi și-a parcat mașina și a intrat in magazin pentru a face cumparaturi. In timp ce barbatul se afla in magazin, din mașina a inceput sa iasa fum. Trecatoriii au sunat la 112 iar la fața locului a sosit…

- Un microbuz cu sase persoane la bord s-a rasturnat, sambata, pe DN 17, in localitatea Prisaca Dornei din judetul Suceava. Accidentul a avut loc intr-o curba deosebit de periculoasa, unde au loc frecvent evenimente rutiere.

- Șoferul unui autoturism, care s-a urcat baut la volan, si ocupantul scaunului din dreapta au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier.Accidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 23.10, pe un drum comunal din satul Nicani, comuna Zvoristea. Un barbat de…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut miercuri cand o masina a intrat in plin intr-un grup de pietoni. Sase persoane au fost ranite, iar trei au suferit atacuri de panica. Accidentul s-a petrecut la Scola Generale Nr. 1, situata pe Bulevardul Nicolae Balcescu, din centrul Buzaului. De vina a fost…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- O femeie a fost lovita luni de un autoturism pe bulevardul Tudor Vladimirescu in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis și fara sa se asigure. Accidentul s-a petrecut luni, 11 decembrie, in jurul orei 14,00, la intersecția bulevardului Tudor Vladimirescu cu strada Anghel Saligny din municipiul…

- O femeie a ajuns in sant aseara, in jurul orei 20.30, cu masina sa, dupa ce a derapat si a pierdut controlul volanului, pe o șosea din Timiș. Accidentul a avut loc pe DN6, intre localitatile timisene Tomnatic si Sannicolau Mare. La volanul masinii se afla o femeie in varsta de 28 de ani, care […] Articolul…

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, în noaptea de vineri spre sâmbata, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o strada din Galați. Pe rețelele de socializare a aparut informația conform careia mașina avea o viteza de peste 180 de kilometri/ora.…

- Incidentul rutier a avut loc duminica dimineata in fata unui club de noapte din localitatea Cuxhaven, situata in apropiere de orasul Hamburg. Un individ a lovit cu un vehicul marca Citroen un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, scrie publicatia…

- Cel putin sase persoane au fost ranite, una fiind în stare grava, dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, în nordul Germaniei, dar politia nu considera ca este un act terorist, informeaza publicatia Frankfurter Allgemeine Zeitung. Un individ a lovit cu un vehicul…

- Soferul unui autocamion incarcat cu azotat de amoniu s- a rasturnat in afara partii carosabile, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum. Accidentul nu s-a soldat cu victime, dar Politia a oprit insa traficul rutier pentru a preveni producerea unui accident si s-a constituit o zona de protectie.…

- Un sofer bulgar a distrus doua masini intr-o clipa de neatentie. Accidentul s-a petrecut in sensul giratoriu de pe soseaua de centura a municipiului Lugoj. Soferul circula din directia Timisoara spre Caransebes si, cel mai probabil, din cauza vitezei nu a mai reusit sa se incadreze in totalitate in…

- Accidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, pe DN 66, in apropiere de Petroșani. Șoferul unei mașini a pierdut controlul volanului din cauza carosabilului acoperit de polei, a ajuns pe contrasens și a intrat frontal un microbuz care venea din sens opus. In urma impactului, o femeie din microbuz a…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite intr-un accident rutier produs in Columbia. Accidentul s-a produs atunci cand autocarul a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP. Șoferul a pierdut controlul…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- Colecție de infracțiuni pentru un tanar de numai 19 ani, la Timișoara. El a fost reținut, dupa ce a fost prins fara permis de conducere, la volanul unei mașini neinmatriculate pe care a montat numere false. Șoferul este acum in arestul IPJ Timiș.

- Trei tineri au tras o sperietura, azi noapte, in Timișoara, dupa ce mașina in care se aflau a fost cuprinsa de flacari. Șoferul și cei doi pasageri au reușit sa se salveze in ultimul moment.

- In urma accidentului din Godinești, doua persoane au fost ranite, respectiv unul dintre soferi si sotia lui, pasagera, dupa ce acesta a condus autoturismul cu spatele, spre strada principala, și nu s-a asigurat, moment in care a fost lovit de un alt autoturism condus de un tanar de 28 de ani. Articolul…

- Accidentul s-a produs pe strada Mircea cel Batran. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Dobrogea, Anca Chirita, din constatarile facute la fata locului a reiesit ca doua autovehicule au intrat in coliziune, pe fondul neasigurarii corespunzatoare si neacordarii de prioritate in intersectie,…

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 3: Șoferul mașinii are 28 de ani și are cazier pentru infracțiuni de drept comun scriu jurnaliștii francezi.…

- Un taximetrist a fost retinut pentru 72 de ore, dupa ce a lovit o tanara ce traversa strada regulamentar. Accidentul a avut loc pe bulevardul Cantemir din Capitala. In urma impactului, femeia in varsta de 24 de ani a ajuns la terapie intensiva, fiind in stare grava.

- Patru persoane au fost ranite, vineri dimineata, in urma unui accident in care au fost implicate un microbuz cu pasageri si un autoturism, la marginea municipiului Arad. Microbuzul, al carui sofer nu s-a asigurat la schimbarea benzii de mers, a lovit autoturismul si s-a rasturnat pe camp, scrie NEWS.RO.Accidentul…