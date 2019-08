O masina pregatita pentru James Bond s-a vandut cu 6,4 milioane de dolari. Iata ce poate face proprietarul, din spatele volanului

Un cumparator a carui identitate nu a fost dezvaluita a platit 6,4 milioane de dolari pentru o masina Aston Martin, special creata si echipata pentru a fi folosita de actorul Sean Connery, care l-a interpretat pe James Bond in filmul Operatiunea Thunderball.



Masina are un dispozitiv care arunca pe sosea cuie si ulei - pentru a descuraja eventualii urmatori. In plus, are un dispozitiv care poate schimba din mers placutele de inamatriculare. In plus, masina e prevazuta cu luneta securizata si cu arme care pot fi scoase din caroserie cu o simpla apasare de buton.





Panoul de…