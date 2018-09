O masina plina cu porci, ce trebuia sa ajunga la Costesti, oprita de autoritatile din Vrancea

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Braila sunt in alerta. A fost confirmat un focar de pesta porcina africana in Insula Mare a Brailei. Boala a fost confirmata intr-o crescatorie de porci, intr-o zona relativ izolata, mai exact la aproximativ 20 de kilometri de cea mai apropiata localitate din judetul Braila si la cinci…

- Un șofer care s-a rasturnat cu mașina miercuri, in municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reușit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit, scrie Mediafax.Șoferul in varsta de 65 de ani din Ramnicu Sarat mergea cu mașina prin municipiu…

- Un accident foarte grav s-a produs noaptea trecuta in comuna Forasti din Suceava. Un tanar sofer in varsta de 21 de ani a apasat prea tare pedala de acceleratie, a pierdut controlul si a iesit de pe carosabil, a sarit peste doua acoperisuri si s-a oprit in podul unei case.