O mașină de poliție aflată în misiune a dat peste cap o camionetă, în urma unui accident O mașina de poliție a fost avariata și o camioneta s-a rasturnat in urma unui accident petrecut astazi, in localitatea hunedoreana Petrila. O autospeciala de politie care se deplasa catre locul unei interventii pe strada Republicii, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, a intrat in depasirea unei autoutilitare, condusa de un barbat de 40 […] Articolul O mașina de poliție aflata in misiune a dat peste cap o camioneta, in urma unui accident a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

