- Un vehicul al politiei, parcat in fata unei sectii de politie din orasul suedez Malmo (sud), a explodat vineri seara, a precizat politia, care a adaugat ca in urma exploziei nu s-au inregistrat raniti, transmite agentia dpa. Autoritatile cauta acum suspecti. Martori oculari au relatat…

- Mașina unui ofițer de la Politia Rutiera a ars in intregime, joi noapte. Autoritațile au demarat o ancheta și, deși nu se cunosc foarte mutle detalii, anchetatorii nu exclud o mana criminala.

- Un grav accident rutier s-a produs, joi, la ieșire din Huedin spre Oradea. O șoferița, in varsta de 27 de ani, din comuna Poieni, nu a ținut cont de carosabilul umed, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat cu autoturismul intr-un șanț de pe marginea drumului.…

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…

- Un accident de circulație a avut loc, marți la pranz, pe autostrada Deva-Sibiu, in zona localitații Aciliu, trei mașini fiind implicate. Din primele informații oferite de reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, se pare ca o mașina a lovit din spate o alta mașina, aceasta fiind…

- O pensiune din orasul Patarlagele a fost cuprinsa de flacari sambata seara, mai multi turisti fiind evacuati, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau.

- Un autovehicul a fost acroșat de un tren sambata dupa-amiaza, in zona localitații Jucu. Din primele informații, evenimentul s-a petrecut langa moara Panemar. In urma impactului o persoana a fost ranita. La locul accidentului au intervenit pompierii și un echipaj medical care a preluat victima și a transportat-o…

- Un șofer a incercat sa treaca cu mașina printre protestatarii care de o saptamana de zile protesteaza in fața sediului PSD Sibiu. O persoana a fost ranita ușor in urma incidentului iar organizatorii iși exprima regretul pentru modul in care au reacționat manifestanții, lovind mașina care s-a deplasat…

- Mai mulți colindatori au fost arestați și mașina le-a fost incendiata în India, dupa ce au fost acuzați ca au încercat sa converteasca un barbat la creștinism. Poliția a declarat ca 32 de creștini au fost reținuți în statul central indian Madhya Pradesh. Iar atunci când…

- Accidentul a avut loc pe strada Berzei din Capitala. O masina de politie a fost implicata. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Se fac cercetari pentru a se stabili imprejurarile in care a avut loc accidentul. Citeste si Accident grav pe Autostrada A1. Doua persoane au fost…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. UPDATE 12:31…

- Accidentul s-a petrecut pe platforma combinatului chimic Oltchim Ramnicu Valcea, in jurul orei 10:30. Din primele cercetari, se pare ca, muncitorii faceau lucrari de reparatie la un recipient in care fusesera anumite substante toxice, iar din cauza emanatiilor de gaze, s-ar fi intoxicat, potrivit…

- Un elefant agresit a fost filmat in timp ce ataca doua vehicule, pe o șosea din provincia chineza Yunnan. Un autocar și un alt vehicul au fost avariate de animal, insa, din fericire, nicio persoana nu a fost ranita. In inregistrare se vede cum elefantul ataca mai intai un autocar. Ii sparge parbrizul…

- Politistii au fost sesizati ca in localitatea Mara la intrare, pe DN18 a avut loc un accident de circulatie, soldat cu o victima, transmite ISU Maramures. Din informatiile noastre un autoturism a cazut in rau pe DN18, in urma cu cateva minute. La fata locului s-au deplasat echipaje ale politiei, ambulantei si un…

- O alerta cu bomba la Primaria Perșinari a pus pe jar polițiștii din localitatea dambovițeana. Un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca a amplasat un dispozitiv explozibil in autoturismul primarului. Un tanar de 16 ani a sunat la 112 și a spus ca a amplasat o bomba in mașina primarului din Perșinari.…

- Graba, neatenția, asfaltul ud și vantul puternic, toate au contribuit la tragedia de joi dupa-masa, de pe DN79. Doi oameni au murit, iar alții doi se afla in stare grava la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad. Șoferul, in varsta de 19 ani, din Sintea Mare, a vrut sa depașeasca o coloana…

- Politia turca a demarat, miercuri, o operatiune de arestare a celor 333 de militari pe numele carora au fost emise mandate de arestare. In plus, si 27 de civili urmeaza sa fie arestati pentru presupuse legaturi cu Fethullah Gulen. Citeste si Ankara ii cere Berlinului sa-l extradeze pe "Nr.2"…

- Incident uluitor in Satu Mare, unde mai mulți tineri au vandut o mașina la fier vechi, fara documente. Tineri, care au varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au spus ca vor reveni cu actele ulterior, pe motiv ca acestea ar fi la sora unuia dintre ei, in Spania. Autoturismul fusese declarat furat de un…

- Un nou atentat terorist a fost dejucat de poliția britanica. Un adolescent din Regatul Unit este suspectat ca planifica sa intre cu o mașina in mulțime in orașul Cardiff in timpul concertului lui Justin Bieber programat pentru luna viitoare.

- Incidentul rutier a avut loc duminica dimineata in fata unui club de noapte din localitatea Cuxhaven, situata in apropiere de orasul Hamburg. Un individ a lovit cu un vehicul marca Citroen un grup de pietoni, dupa care a incercat sa fuga, dar s-a oprit intr-un parapet de beton, scrie publicatia…

- O fata de 13 ani a furat o mașina in noaptea de vineri spre sambata, in orașul Pancota din județul Arad, avariind și apoi abandonand autoturismul. Incidentul a avut loc in orașul Pancota, in noaptea de vineri spre sambata. Pagubitul a anunțat Poliția de-abia sambata, in jurul orei 13.00. In patru ore,…

- Nimeni nu iși prea poate explica ce a fost in capul unei fete de 13 ani cand a decis sa fure o mașina. E vorba de un Opel pe care proprietarul il lasase cu cheia in contact, pornit, in fața blocului unde locuia. Nici prin cap nu i-a trecut ca nu l-ar mai putea gasi cand se intoarce. Totuși, așa s-a…

- Poliția din Ialomița, Ilfov, Constanța, Calarași și București a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operațiunea e coordonata de șeful Inspectoratului de Poliție din Calarași. Șeful IPJ Calarași, comisar-șef Marian Iorga coordoneaza ancheta crimei înfioratoare petrecute pe DN3A,…

- Doua statii de metrou au fost inchise in Londra in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza, anunta Politia metropolitana. Cel putin o persoana a fost ranita in urma incidentului de securitate produs vineri dupa-amiaza in centrul Londrei, anunta autoritatile britanice. „Pana in acest…

- Politia britanica a transporturilor a anuntat pe Twitter, imediat dupa ora locala 16.40 (18.40, ora Romaniei), ca ofiteri se aflau la fata locului. Martori afirma pe retele de socializare ca persoane se refugiau in magazine si puburi din vecinatate sa se adaposteasca. Autoritatile in domeniul transportului…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in localitatea Lumina, judetul Constanta, in zona Avicola.Din primele informatii un autoturism s a rasturnat iar o persoana a fost ranita.Potrivit SAJ Constanta este vorba despre un pacient de 67 ani, constient,diagnosticat cu traumatism cranio cerebral,…

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata, pe DN 1B, in Mizil, la intersectia cu DJ 149. Au fost implicate doua autoturisme, iar in urma impactului, una dintre masini s-a rasturnat in afara partii carosabile. Se pare ca o persoana a fost ranita ursor. La fata locului s-au deplasat…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi dupa-amiaza pe DJ 107, langa Berghin. Soferul masinii in care se afla femeia a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu autoturismul de un cap de pod. Conducatorul auto se afla sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei…

- "O pasagera a fost transportata la spital" in urma incidentului, a comunicat compania aeriana Flybe. Conform presei britanice, pasagera a suferit rani usoare la o mana.Incidentul aerian a avut loc vineri dupa-amiaza pe Aeroportul international din Belfast. Un avion de pasageri al companiei…

- O persoana a fost ranita și 19 au fost conduse la Poliție de catre jandarmi, in urma unui conflict intre suporterii echipelor de rugby Steaua și Dinamo, a declarat, sambata, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, Georgian Enache. El a precizat ca jandarmii au intervenit punctual…

- Potrivit ISU Arges, in accident au fost implicate o masina si un microbuz de transport persoane gol, potrivit Romania TV. Citeste si Panica in trafic, la Lugoj, dupa ce o masina a luat foc si s-a facut scrumIn urma impactului, s-au inregistrat scurgeri de combustibil. ISU a intervenit…

- O mașina de poliție a fost implicata vineri in accident la Targu Jiu, in apropiere de Pasarela. Un Ford a lovit din spate o mașina de poliție. Poliția face cercetari pentru a afla cauzele accidentului....

- O persoana a fost serios ranita dupa ce un individ a deschis focul in fata unui supermarket din orasul german Bremen, a anuntat, joi, Politia locala, care a adaugat ca suspectul a reusit sa fuga, relateaza Romania Tv.Potrivit autoritatilor, incidentul a avut loc in dimineata zilei de joi in districtul…

- Cea de-a patra persoana cazuta cu mașina in Dunare pe data de 7 octombrie a fost gasita de autoritațile sarbești, fiind vorba de barbatul in varsta de 48 de ani. 'Cea de-a patra persoana a fost gasita miercuri de autoritațile sârbești, la 44 km în aval de locul accidentului,…

- Un echipaj de poliție a lovit o persoana pe trecerea de pietoni de lânga Aeroportul Cluj. Accidentul a avut loc marți, 24 octombrie, în jurul orei 12.30. ”În jurul orei 12.15, un polițist, în timp ce conducea pe…

- Cârduri de curcani salbatici au invadat orasul Boston si ataca persoanele pe care le întâlnesc. Autoritațile susțin ca au primit foarte multe plângeri fata de anul trecut. „În urma cu câtiva ani era o problema mai izolata”, a declarat…

- Potrivit unui comunicat de presa la IPJ Prahova, la sediul Secției nr. 2 din Ploiești, luni, s-au prezentat doua persoane care le-au predat oamenilor legii un portofel pe care l-au gasit pe strada. Polițiștii prahoveni au precizat, intr-un comunicat de presa, ca respectivul portofel “conține o anumita…

- Tanarul de 22 de ani aflat in masina care a plonjat in Dunare in 7 octombrie, in judetul Caras-Severin, a fost gasit la suprafata apei, pe malul sarbesc al fluviului, la 18 kilometri distanta de locul impactului. El a fost recunoscut de rude, dupa fotografii transmise de autoritatile din tara vecina.…

- Cel putin sapte oameni au fost raniti în urma unui atac armat ce a avut loc în Suedia Atacul a avut loc la ora locala 23.30 (00.30, ora R. Moldova). Politia suedeza a lansat o ampla operatiune, evacuând perimetrul în care a avut loc atacul. …

- Cazul Pomohaci face din ce in ce mai multa valva și este departe de a se fi incheiat. De la o zi la alta, apar tot mai multe dezvaluiri, iar oamenii care il susțin pe fostul preot sunt implicați in tot mai multe scandaluri.

- O persoana a murit, iar o alta a fost grav ranita, joi, dimineața, intr-un grav accident in Timișești, județul Neamț. Cele doua victime au ramas incarcerate, dupa ce mașina in care se aflau a lovit violent o combina agricola, pe DN 15B. Accidentul s-a petrecut pe raza localitații Timișești, de pe drumul…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat pentru News.ro ca autoritatile sarbe au gasit cadavrul femeii aflate in masina care sambata a plonjat in Dunare. "Sarbii au gasit trupul unei femei vizavi de Svinita. Ne-au anuntat prin Politia de…

- Cativa oameni au fost raniti dupa ce o masina a intrat in pietoni sambata dupa-amiaza pe trotuarul din fata Muzeului de Istorie Naturala din Londra, anunta BBC . Politia londoneza a facut o arestare in acest caz, scrie Reuters. Autoritatile nu au precizat deocamdata numarul exact al victimelor si daca…

- O persoana a decedat si alte patru au fost ranite, intr-un accident rutier care a avut loc in cursul noptii de luni spre marti, langa localitatea Cornatel, pe drumul judetean care leaga orasul Sibiu de Agnita, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Sibiu,…

- Politistii au fost sesizati ca in Baia Mare pe strada Barajului nr.55 a avut loc un accident de circulatie in urma cu putin timp, transmite ISU Maramures. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in eveniment, o persoana ranita grav in urma impactului. La fata locului s-au deplasat…

- O femeie din Cluj s-a urcat in taximetru si a inceput sa manance, spre disperarea soferului. Taximetristul nu a suportat sa vada acest lucru si a poftit-o sa coboare, dar clienta nu a vrut. "- Nu ma dau jos. - Bine, nu te da jos. - Nu ma dau jos niciodata. - Nu te da…