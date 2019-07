Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care si un copil, au fost ranite joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in judetul Constanta. Soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice.

- Pe raul Olt a curs ciocolata, la propriu! S-a intamplat dupa ce un camion incarcat cu ciocolata lichida a zburat de pe un pod si s-a oprit in albia raului. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata pe soseaua care ocoleste statiunea Calimanesti.

- O femeie de 36 de ani si fetita sa, in varsta de 4 ani, au fost transportate la spital, sambata, in urma unui accident rutier. Un microbuz cu remorca a intrat in coliziune cu masina in care se aflau cele doua, pe Drumul Național 14 (DN 14), in localitatea Saros pe Tarnave, potrivit Inspectoratului de…

- Pompierii, echipaje medicale și polițiști au intervenit pentru salvarea a doua persoane, în urma unui grav accident de circulație care a avut loc pe Autostrada București – Constanța. Astazi, în jurul orei 8:30, în condițiile unui carosabil uscat, pe Autostrada A2,calea 1 (București-Constanța),la…

- Un accident grav a avut loc pe Autostrada Soarelui, sambata dimineața, la kilometrul 21, pe sensul spre litoral, dupa ce șoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat cu mașina in șanț. Șoferul a fost grav ranit, iar elicopterul SMURD a intervenit de urgența. Acesta se afla…

- Un cuplu care traversa Defileul Jiului cu o mașina a trecut printr-o spaima teribila. O stanca s-a desprins și a cazut fix peste mașina lor. Oamenii au ajuns la spitalul de Urgenta din Targu Jiu iar medicii au stabilit ca femeia are un traumatism la mana. Soferul s-a ales doar cu cateva leziuni usoare,…

- Cel putin opt persoane au fost ranite dupa ce au fost lovite de un vehicul, in orasul californian San Jose, in ceea ce pare a fi un act deliberat, anunta autoritatile americane, precizand ca soferul a fost retinut.Incidentul rutier a avut loc in zona Sunnyvale din San Jose. Potrivit postului…