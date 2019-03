Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul unui atac sinucigaș desfașurat de gruparea al Shabaab cu o mașina încarcata cu explozibil la un hotel din Mogadishu a urcat la 29 de morți și 80 de raniți, iar la locul exploziei înca are loc o înfruntare armata între luptatorii organizației teroriste și soldații somalezi,…

- Cel puțin zece persoane au murit in capitala Somaliei, Mogadishu, dupa ce un vehicul incarcat cu exploziv a fost detonata in apropierea unui hotel, au anunțat joi seara autoritațile locale, citate de Reuters. Atacul a fost revendicat de rețeaua terorista Al-Shabaab, afiliata Al-Qaida.…

- Cel putin 35 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta Pentagonul, potrivit mediafax. Raidurile aeriene au vizat duminica pozitii ale organizatiei teroriste…

- Cel putin 35 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi în urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite în Somalia, anunta Pentagonul. Raidurile aeriene au vizat duminica pozitii ale organizatiei teroriste Al-Shabaab…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press preluata de mediafax. Bombardamentele…

- Cel putin 24 de militanti ai organizatiei fundamentaliste Al-Shabaab, afiliata retelei teroriste Al-Qaida, au fost ucisi in urma unui raid aerian efectuat de Statele Unite in Somalia, anunta armata americana, conform site-ului agentiei Associated Press, citat de mediafax.

- "Avem 15 morti in acest moment, inclusiv straini", a declarat primul responsabil, o cifra confirmata de a doua sursa din politie care reaminteste ca operatiunea fortelor de securitate este "inca in desfasurare" si ca politia nu a reusit inca sa acceseze anumite zone ale complexului. Printre…

- Fotbalistul echipei Al Shabab, Valerica Gaman, a inscris un gol in meciul castigat, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-1, in fata formatiei AL Hazem, antrenata de Daniel Isaila, in etapa a XV-a a campionatului Arabiei Saudite.Gaman a inscris in minutul 22, dupa un corner executat de Constantin…