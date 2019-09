O maşină a pătruns pe trotuar şi a ucis patru persoane în centrul Berlinului Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca urmeaza sa se stabileasca daca a fost vorba despre un act intentionat, dar ca din primele cercetari rezulta ca a fost un accident de trafic. Soferul, grav ranit, a fost dus la spital. Potrivit primelor informatii, in masina se aflau mai multe persoane, dar nu se stie cu exactitate cate. Politia crede ca este posibil ca pasagerii sa fi fost aruncati din vehicul sport, in momentul in care autoturismul a patruns in spatiul dintre doua cladiri. Locul accidentului a fost delimitat si numerosi pompieri, politisti si ambulantieri… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter,

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat...

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat...

- Cel putin 4 morti, printre care un copil, in urma unui incident petrecut in capitala Germaniei vineri noapte. Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a…

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa citata…

- Un purtator de cuvant al politiei a declarat ca urmeaza sa se stabileasca daca a fost vorba despre un act intentionat, dar ca din primele cercetari rezulta ca a fost un accident de trafic. Soferul, grav ranit, a fost dus la spital. Potrivit primelor informatii, in masina se aflau mai…

- Doua persoane au murit și alte patru au fost ranite, joi seara, intr-un accident rutier produs in județul Suceava pe DN 17, la iesirea din localitatea Stroiesti spre Ilisesti. Doua mașini au fost implicate accidentul in care doua persoane, soț și soție, și-au pierdut viața. La fata locului au intervenit…

- Un tren care circula pe ruta Cluj-Oradea a lovit la trecerea la nivel cu calea ferata din Halta Nadașelu un autoturism in care erau doua persoane. Cei doi au murit, iar circulația rutiera a fost blocata pentru o perioada. Șocant este faptul ca șoferul autoturismului nu avea permis auto.Citește…