O maşină a pătruns într-o cafenea din Berlin 'Conform primelor date ale colegilor nostri de la fata locului, soferul are probleme de sanatate', a mentionat pe Twitter politia locala, fara sa ofere alte detalii. 'Nu avem indicii privind un act terorist', a declarat un purtator de cuvant al politiei, care considera mai probabila ipoteza unui accident rutier provocat de starea de sanatate a soferului, care ar fi pierdut controlul volanului. Germania traieste permanent cu teama atacurilor teroriste, la aproape doi ani dupa ce un tunisian a patruns cu un camion in oamenii dintr-o piata de Craciun din Berlin, ucigand 11 persoane. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

