Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, citata de Agerpres.

- Cel putin cinci persoane au murit si 18 au fost ranite dupa ce o masina a intrat joi intr-un grup de copii in fata unei scoli din orasul Huludao, in provincia Liaoning din nord-estul Chinei, a informat televiziunea de stat CCTV, care nu a precizat daca persoanele care si-au pierdut viata erau copii,…

- Circa 10.000 de persoane din provincia Sichuan din sud-vestul Chinei au fost evacuate in urma unei alunecari de teren care a cauzat blocarea raului Jinsha si a determinat cresterea nivelului apei cu peste 33 de metri, relateaza marti Xinhua. Biroul de informare al prefecturii autonome tibetane Garze…

- Statele Unite si China sunt "concurenti, nu adversari", afirma senatorul american Lamar Alexander dupa intrevederea pe care a avut-o cu premierul chinez, Li Keqiang, in contextul tensiunilor militare si comerciale dintre cele doua tari, informeaza site-ul agentiei Associated Press, preluata de mediafax.…

- Cinci persoane au murit, iar alte 15 au fost ranite, vineri, in urma unei scurgeri de monoxid de carbon intr-o centrala electrica aflata in provincia Gansu din nord-vestul Chinei, a relatat agentia Xinhua, citata de Reuters.

- Mii de persoane au manifestat luni in Hong Kong pentru apararea libertatilor politice in fosta colonie britanica, in timp ce tot mai multe persoane denunta cresterea influentei Beijingului asupra teritoriului semiautonom, scrie Agerpres. Manifestatia, in ziua sarbatorii nationale a Chinei, intervine…

- Cel putin noua persoane au murit, iar alte 43 au fost ranite, dupa ce un barbat a intrat cu masina intr-o piata aglomerata din Hengyang, sudul Chinei, au anuntat oficiali locali, conform...

- Cinci persoane au murit si alte 16 au fost date disparute in urma unei inundatii care s-a produs duminica in provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Inundatia a fost provocata de ploile abundente care au cazut in orasul Mendong din tinutul Malipo in…