Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost alertat sa intervina pe str. Brazilor, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un autoturism. „La fața locului a acționat o autospeciala de stins incendii cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Paramedicii i-au acordat asistența medicala șoferului, pentru ca prezenta arsuri usoare la nivelul membrelor superioare și la nivelul scalpului", a precizat purtatorul de cuvant al ISU Brașov, plutonier major Luiza Danila.