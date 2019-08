Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar barbat din Marea Britanie s-a ales cu arsuri de gradul trei si autoturismul i-a luat foc dupa ce un dispozitiv pentru vapare i-a explodat in buzunar in timp ce se afla la volan, informeaza duminica Live Science, care citeaza presa britanica. Will Hawksworth, 24 de ani, se intorcea…

- Un sofer din Baia Mare a avut parte de o experienta neplacuta, duminica dimineata, dupa ce masina sa, pe care o parcase la cativa metri de raul Sasar fara sa traga frana de mana, a ajuns in rau. Martorii care au vazut autovehiculul agatat de peretii de beton de pe marginea raului au sunat de [...]

- Atentat grav in Somalia. Cel putin 10 oameni au murit, printre care si doi jurnalisti, dupa ce o masina capcana a explodat in apropierea unui hotel din localitate. Atacul a continuat cu focuri de arma, care nu au contenit timp de o ora.

- 'Pe DN 57B, Oravita-Marila, s-a produs un accident rutier in care a fost implicat un autoturism si care s-a soldat cu o victima. Autoturismul s-a rasturnat intr-o prapastie la aproximativ opt metri de marginea drumului. Au intervenit, de urgenta, doua echipaje ale Sectiei de Pompieri Oravita, un…

- Philip Morris International (PMI) a obtinut acordul Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite pentru comercializarea dispozitivului iQOS, care incalzeste tutunul in loc sa il arda, transmite CNBC.Compania a depus doua cereri la agentia de reglementare, una pentru…

- Vinpocetina, un ingredient folosit in numeroase produse comercializate drept suplimente alimentare, fie ca este vorba de suplimente pentru memorie sau pentru slabit, poate provoca pierderi de sarcina sau probleme de dezvoltare a fatului, daca astfel de suplimente sunt folosite in timpul sarcinii, conform…

- Prea multi proprietari de autovehicule au o mentalitate gresita in ceea ce priveste starea de functionare a vehiculului lor. Multi dintre ei, aleg sa intervina asupra masinii doar atunci cand incep sa apara diferite probleme, ce le pot uneori pune chiar viata in pericol. Efectuand vizite regulate in…