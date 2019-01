Stiri pe aceeasi tema

- O masina a lovit, sambata seara, pe contrasens, la o iesire de pe autostrada A1, in judetul Sibiu, un microbuz in care se aflau 12 persoane. Soferul vinovat a fugit, in timp ce trei adulti si doi copii din microbuz au ajuns la spital, raniti.

- Un accident rutier s-a produs sambata seara in jurul orei 19:00, pe autostrada A1, Sibiu-Sebeș. Din primele informații un microbuz care transporta 11 persoane a fost lovit de un alt autovehicul. Dupa producerea accidentului șoferul vinovat a abandonat mașina și a fugit pe camp. Cinci persoane printre…

- Un barbat de 56 de ani a fost ranit grav, dupa ce a fost lovit, joi, 24 ianuarie, de o masina. Accidentul a avut loc in Fieni. Soferul vinovat a fugit de la locul accidentului, fiind identificat de politisti, la doua ore de la momentul producerii accidentului.

- Un șofer din Satu Mare a fost oprit de poliție cu focuri de arma, dupa ce a condus beat, a lovit mașina poliției și a fugit de la locul accidentului. Incidentul s-a produs pe o șosea din municipiul Satu Mare, dupa ce polițiștii au incercat sa opreasca o mașina, dar șoferul a ignorat semnalele facute…

- Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Timis, Ionut Sirbu, a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc, joi, pe DN 6, la iesire din localitatea Lovrin spre Timisoara. "Un barbat de 31 de ani a condus un autoturism pe DN 6 din directia Lovrin spre Timisoara, iar la un…

- Traficul rutier este blocat in judetul Bihor, dupa ce un microbuz de transport persoane si o masina s-au ciocnit pe DN 76, intre localitatile Tasad si Dragesti. Soferul masinii este resuscitat la aceasta ora.

- Un tanar de 27 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa si parasirea locului accidentului, dupa ce a acrosat o adolescenta de 17 ani pe marcajul pietonal, continuandu-si apoi deplasarea ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic.

- Un tanar in varsta de 22 de ani a murit, duminica dimineata, in urma unui accident produs pe soseaua Mangaliei, din Constanta. Soferul care l-a lovit a fugit de la fata locului inainte de a ajunge politistii, fiind cautat.