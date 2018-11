Stiri pe aceeasi tema

- O masina a intrat intr-un grup de elevi care traversau o strada, in nord-estul Chinei, lovindu-i pe mai multi dintre ei. Cinci copii au murit si 18 au fost raniti. Drama s-a produs la miezul noptii, in fata unei scoli elementare din orasul Huludao, in provincia Liaoning. Soferul a fost arestat. hotnews.ro

