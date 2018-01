Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iasi a adormit la volan si a intrat cu masina intr-o curte. Din cauza oboselii, șoferul din Iași a pierdut controlul volanului. Accidentul a avut loc chiar la zece metri de sectia de politie, potrivit Romania tv. Barbatul era din Iasi, iar din cauza oboselii a adormit si nu a mai putut…

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- Un accident de circulatie s-a produs joi dimineata, in jurul orei 7:30, pe Soseaua Vestului, in zona Lamaita. Potrivit IJP Prahova, un pieton a fost acrosat de masina. La fata locului s-au deplasat echipaje ale Ambulantei, medicii luand decizia sa transporte victima la Spitalul Judetean de…

- Un accident rutier soldat cu decesul unui sofer s-a produs in aceasta dimineata, in jurul orei 8, pe DN 1, la Comarnic, in zona Posada. Potrivit IJP Prahova, in accident cu fost implicate un TIR si un autoturism, iar din primele informatii se pare ca soferul autoturismului ar fi efectuat o…

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- O seara de vineri oarecare s-a transformat într-un adevarat calvar pentru o familie din Florești dupa ce Anca Nicoleta Petean a fost lovita de o mașina în timp ce aștepta autobuzul împreuna cu fiul ei cel mare. Piciorul ei a fost prins între mașina și un coș de gunoi. Șoferul…

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa dupa ce a lovit cu masina trei tineri, cu varsta cuprinsa intre 22 si 27 de ani, care traversau regulamentar pe o trecere de pietoni din Tecuci.

- Din cauza vitezei cu care soferul mergea, autoturismul a derapat pe polei si a intrat initial intr-un sant, apoi s-a rostogolit in apa, potrivit Romania TV. Masina a cazut de la o inaltime de 4 metri. O ambulanta si un echipaj SMURD au ajuns la fata locului, iar soferul a ajuns la spital cu…

- Un accident rutier grav, din care au rezultat doua victime, a avut loc marti, in comuna Bughea de Sus.Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, iar masina a ajuns in albia unui curs de apa. Doua persoane au fost ranite in accident, insa nu a fost nevoie de interventia unui echipaj…

- Un automobil a fost cuprins de flacari acum cateva minute in sectorul Rascani al capitalei. Soferul a reusit sa traga masina la marginea carosabilului si a incercat sa stinga incendiul cu propriile forte, insa nu i-a reusit.

- Drama cu cateva zile inainte de Craciun pentru o familie din Valea Luncii, comuna Mica. Un copil in varsta de 5 ani a fost spulberat de o mașina, sub privirile neputincioase ale parinților. Tragedia s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16, inainte de lasarea intunericului. Minorul se afla…

- Un autoturism s-a rasturnat duminica dupa amiaza la ieșirea din Bolotești. Conform primelor date, in mașina se afla o familie din Galați, parinții și doi copii, care venea de la Lepșa și se intorcea acasa. A rezultat ranirea ușoara a unui copil de 8 ani. Șoferul este un barbat de 44 ani. Tot duminica…

- Șoferul unui autoturism, care s-a urcat baut la volan, si ocupantul scaunului din dreapta au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au fost implicati intr-un accident rutier.Accidentul a avut loc joi seara, in jurul orei 23.10, pe un drum comunal din satul Nicani, comuna Zvoristea. Un barbat de…

- Reprezentanții ISU Prahova au declarat ca o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul mașinii, un tanar in varsta de 19 ani, a intrat in stop cardiac și, deși a fost resuscitat, a murit in drum spre spital. Accidentul…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- Un grav accident de circulație s-a produs marți seara in localitatea Scurtești. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un stalp electric. Șoferul, un barbat de 42 de ani, este [...] citește mai mult Post-ul VIDEO: Impact devastator! | O mașina s-a facut…

- Un autoturism a luat foc luni, 11 decembrie, pe DN 72, in dreptul localitații Stoenești, dupa ce i-a explodat turbina. Șoferul autoturismului a incercat sa stinga incendiul, dar a fost acroșat și accidentat de o duba. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale ala ISU Prahova, o mașina…

- Detasamentul de pompieri Tulcea a intervenit duminica, in jurul orei 5.00, pe strada Gloriei din municipiul Tulcea, unde o magistrala de apa a cedat, provocand surparea unei portiuni de strada si trotuar, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Tulcea. Apelul la…

- Un copil de 13 ani, din Suceava, a ajuns la Spitalul Județean, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa regulamentar strada. Accidentul a avut loc aseara, la ora 18.45, pe bulevardul George Enescu. Minorul a fost lovit de un autoturism condus de un localnic de 27 de ani. Șoferul nu […]

- O mașina a fost lovita marți, 21 noiembrie, langa Electrica de pe strada Mircea cel Batran din Satu Mare. Șoferul vinovat a plecat, parca nimic nu s-ar fi intamplat. Proprietara mașinii cauta faptașul pe Facebook. „Poate a vazut cineva, intre orele 12-16,30 vis-a-vis de fosta farmacie Buna Vestire (Electrica)…

- Cinci copii din judetul Suceava au fost loviti, marti, de o masina in timp ce se aflau intr-o statie de autobuz si au fost transportati la spital. Copiii au in jur de 12-13 ani, sunt constienti si vor fi supusi unor investigatii medicale. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de…

- O tanara gravida a ajuns la spitalul din Lugoj joi seara dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul s-a petrecut pe raza localitatii Dragoiesti si, conform mai multor martori, fata in varsta de 15 ani nu s-a asigurat la traversarea unei strazi. In loc sa se opreasca si sa ii acorde victimei primul…

- Un grav accident rutier s-a petrecut luni in jurul orei 7.30, pe DN64, in Raureni, langa sediul politiei. Soferul unui autoturism a oprit pentru a vira la stanga si a fost lovit in spate de un altul si proiectat intr-o dubita pe contrasens. A patra masina a fost agatata in impact, potrivit gds.ro.…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi dupa-amiaza pe DJ 107, langa Berghin. Soferul masinii in care se afla femeia a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu autoturismul de un cap de pod. Conducatorul auto se afla sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei…

- Tanara in varsta de 15 ani a vrut sa traverseze strada printr-un loc nepermis. Nu s-a asigurat si a fost lovita in plin de un autoturism. Soferul s-a speriat si a fugit de la fata locului. La doar 15 minute dupa producerea accidentului, barbatul a fost identificat de politisti. Tanara de 15…

- Incidentul s-a intamplat in Constanta. Soferul unui bolid a inceput sa-i arate semne obscene unui politist care se afla in masina de examen. Enervat de gestul barbatului, politistul a decis sa urmareasca masina in trafic, la volan fiind o tanara dornica sa obtina permis, scrie replicaonline.ro.…

- O mașina a cazut, in cursul nopții de duminica spre luni, in raul Dambovița. Șoferul a reușit sa se salveze urcandu-se pe plafonul mașinii. ”Autoturismul a cazut in raul Dambovița, la intersecția Splaiul Independenței cu Șoseaua Cotroceni. Autoturismul s-a scufundat, iar persoana care se afla in interior…

- Cei doi tineri si-au pierdut viata dupa ce au cazut cu masina de pe o pasarela din judetul Mehedinti. Autoturismul a plonjat de la aproximativ 10 metri langa calea ferata Timisoara - Bucuresti. Masina a fost scapata de sub control din cauza vitezei.

- Un incident a fost inregistrat in localitatea Blagnac din zona de sud-vest a Franței. Șoferul unei mașini a lovit un grup de elevi. Doua persoane sunt in stare grava, titreaza presa locala. UPDATE 2: Autoritațile confirma faptul ca trei persoane au fost ranite. Surse din cadrul poliției au precizat…

- Ieri, polițiștii suceveni au confiscat 10.990 de pachete de țigari de contrabanda. Ei au descoperit marfa intr-o mașina. La vederea polițiștilor, in comuna Straja, șoferul a schimbat direcția de mers și s-a intors cu viteza catre Ulma. Mașina incarcata cu țigari a fost gasita abandonata, iar șoferul…

- O femeie in varsta de 51 de ani din localitatea Novaci, judetul Giurgiu, a murit miercuri dupa ce a fost lovita de o masina de salubritate condusa de un barbat cu permisul de conducere retinut pentru un alt accident cu victima. “In dupa-amiaza zilei de marti, 31 octombrie, un barbat in varsta de 45…

- În urma cu puțin timp, un Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri, de pe Bdul. Aurel Vlaicu, în zona CET. În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! UPDATE 9.50 Potrivit ultimelor informații,…

- O mașina a cazut, miercuri dimineața, intr-o groapa din municipiul Constanța, in care se aflau mai mulți muncitori. Unul dintre aceștia a fost ranit, in timp ce șoferul autoturismului a ieșit singur din mașina, avand doar cateva zgarieturi. Un accident de circulație mai puțin obișnuit s-a inregistrat…

- Un barbat care lucra intr-o groapa adanca de cinci metri din municipiul Constanta a fost ranit, miercuri dimineata, dupa ce o masina a cazut peste el. Barbatul a suferit o fractura la picior, in timp ce conducatorul auto a refuzat transportul la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- ”Ironia sorții” nu a fost niciodata o sintagma mai potrivita. Un baiat de 12 ani a incercat sa se sinucida sarind de pe o pasarela, pe o autostrada din Statele Unite. A cazut pe o mașina, iar șoferul a fost ucis pe loc, scrie foxnews.com. Copilul a ajuns la spital in stare critica, iar deocamdata…

- Un taximetrist de 31 de ani a fost ranit, vineri dimineața, dupa ce s-a rasturnat cu taxiul in urma accident in Vaslui. Mașina a fost lovita violent, intr-o intersecție din centrul orașului, de un autoturism care aparține unei firme de paza și protecție. Potrivit primelor cercetari desfașurate de catre…

- A supravietuit Legiunii Straine, cea mai dura si mai cunoscuta forta militara din lume, si a pierit din cauza ca nu a pastrat distanta regulamentara din Trafic. Daniel Negoita a intrat cu masina lui intr-un TIR. In urma impactului automobilul s-a aprins ca o torta. Tanarul de 37 de ani mai…

- O șoferița care conducea cu viteza un autoturism pe DN 1, in zona stațiunii Sinaia, județul Prahova, a scapat ca prin minune doar cu o sperietura, dupa ce autoturismul pe care-l conducea a cazut in gol peste 20 de metri, ajungand in curtea unui localnic. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Ferdinand,…

- Sapte copaci au cazut pe mai multe masini, iar un panou s-a desprins de pe fatada unui bloc din Capitala, din cauza vantului puternic din ultimele ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, anunta mediafax.ro.

- Un autoturism a ajuns in raul Olt. Șoferul a ațipit la volan, a ieșit de pe partea carosabila și s-a trezit in apa. Un pasager din autoturism a ramas blocat, neexistand riscul de inec. Conform reprezentanților ISU Teleorman, un autoturism a cazut in raul Olt. In interiorul mașinii, la volan, se afla…

- Barbatul în vârsta de 34 de ani, alaturi de doi prieteni cu care s-a petrecut într-un local din Dej, a sarit cu mașina de pe șosea, rasturnându-se în barcarea unui bloc. Potrivit dejeanul.ro, accidentul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferul a pierdut controlul…

- Pompierii si politistii au gasit vineri noaptea in jurul orei 23 o masina lovita de tren, la Jucu. Langa calea ferata, la ieșirea din Jucu spre Apahida, a fost descoperit un autovehicul marca Opel de culoare galbena, avariat grav, cu capota smulsa si bucati de metal si plastic imprastiate de-a lungul…

- Un sofer a intrat, in aceasta dimineata, in jurul orei 7.00, cu masina in scuarul statiei de tramvai de pe Soseaua Nordului, aproape de intersectia cu strada Gageni. Din fericire accidentul s-a soldat cu pagube materiale. Politistii sositi la fata locului, suspectand faptul ca soferul ar fi sub influenta…

- Dana Grecu așa a fost dintotdeauna. O luptatoare. Nu a lasat niciodata garda jos. Cand avea doar cateva luni, moartea i-a dat tacoale. A rezistat cateva zeci de minute singura, in zapada, intr-o mașina rasturnata. Șoferul murise, tatal ei era ranit, mama sa leșinase. Bunicii primisera acasa o plapumioara…