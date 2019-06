O masca de 300.000 de euro a fost furata de la Christie's

Stiri pe aceeasi tema

- O masca provenita din Coasta de Fildes si estimata la peste 300.000 de euro a fost furata luni din sediul parizian al casei de licitatii Christie's, de un barbat care a luat pur si simplu obiectul si a iesit apoi linistit din cladire, scrie agerpres.ro.

- S-a incheiat sezonul pentru Harlem Gnohere (31 de ani), golgheterul FCSB, iesit accidentat in meciul U Craiova - FCSB 0-2. Atacantul francez cu origini in Coasta de Fildes a primit diagnosticul din partea medicilor, iar acesta nu este prea imbucurator, informeaza Mediafax.Citește și: Simona…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cristian Preda este profesor de stiinte politice la Universitatea din Bucuresti, unde preda din 1992. Este autorul mai multor volume despre evolutia gandirii politice romanesti, istoria liberalismului, sisteme electorale si politica romaneasca. A fost secretar de stat la Ministerul…

- ”La un pahar de cognac cu Horațiu Potra și Josip Heit la Four Seasons Hotel George V Paris”, așa arata o postare din 9 martie a deja celebrului Alex Bodi. Personajele de la masa iubitului Biancai par sa-i fie apropiate acestuia, un fel de intalnire intre vechi prieteni. Daca Jossip este deja cunoscut…

- Aliko Dangote, cel mai bogat om din Africa, a povestit, la un eveniment organizat in Abidjan, pe Coasta de Fildeș, despre momentul in care s-a convins cu adevarat ca are bani, scrie Africa News, potrivit digi24.ro.Intrebat despre averea sa, Aliko Dangote a declarat ca a incetat sa mai numere…

- Miliardarul nigerian Aliko Dangote, cel mai bogat african, a declarat la un forum organizat in Coasta de Fildes, sambata, ca a retras candva 10 milioane de dolari de la banca doar pentru a se uita la banii respectivi si a intelege ca intr-adevar este bogat si nu are doar niste numere pe hartie, relateaza…