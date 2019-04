Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Sarbatorilor Pascale, jandarmii din Alba au cumparat alimente și le-au oferit centrului de noapte pentru oamenii strazii din Alba Iulia in vederea organizarii unei mese festive. Jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba sunt alaturi de persoanele aflate in nevoie in…

- In cateva ore, tinerii au facut luna și bec, atat in curtea școlii, cat și in zona invecinata, inclusiv in stația de tramvai de la intersecția cu bulevardul Dragalina. Cu zambetul pe buze, ei au strans o sumedenie de saci cu gunoi de pe strada. Acțiunea lor face parte din Campania „Nu sunt…

- Biserica Sf. Mina din Constanta organizeaza o campanie umanitara cu ocazia Sarbatorilor Pascale.Potrivit Arhiepiscopiei Tomisului aceasta se numeste "Hraneste, rogu te, de Paste, o familie saraca " si isi propune strangerea de alimente pentru 200 de familii extrem de sarace din judetul Constanta.Campania…

- Primaria Mioveni, Centrul Cultural, in parteneriat cu unitațile de invațamant din oraș, Poliția Romana, Poliția Locala și Detașamentul de Pompieri Mioveni organizeaza campania umanitara ”Venim in casa ta de Paște”. Cei interesati sunt asteptati la Centrul Cultural Mioveni, Corp B (sediul de langa Poliția…

- Cetațenii așteapta ca proiectele bune pentru Moldova, implementate de actuala Guvernare, sa continue și dupa alegerile parlamentare din 24 februarie. Liderul, PDM, Vlad Plahotniuc, și vicepreședinții formațiunii, Andrian Candu și Pavel Filip, au îndemnat alegatorii, într-un mesaj video,…

- In Iasi se desfasoara un proiect de ajutorare a oamenilor strazii. De trei ori pe saptamana, cel putin 50 de persoane de la centrele de zi din Iasi primesc o masa calda. Mancarea este pregatita de voluntari cu ajutorul donatiilor primite de la oamenii cu suflet mare. Proiectul a demarat in decembrie,…

- Patru dintre ele aveau forme usoare de hipotermie, dar doua prezentau degeraturi la nivelul membrelor inferioare si superioare. Oamenii au fost incalziti si se afla inca sub ingrijre medicala. „In ultimele zile, in UPU au ajuns alte sase cazuri sociale care au necesitat tratament pentru hipotermiei.…