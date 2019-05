Stiri pe aceeasi tema

- Elevul de 13 ani, din Galati, olimpic la matematica, care a cazut miercuri de la etajul 4 al unui hotel din Hunedoara, unde fusese cazat cu tatal sau pentru a participa la Olimpiada nationala de matematica, a murit la spital, la...

- Premierul ceh Andrej Babis se afla in colimatorul procuraturii intr-o presupusa fruada a fondurilor europene de doua milioane de euro. ”Ancheta s-a incheiat, iar dosarul complet a fost trimis procurorului Republicii cu o propunere de punere sub acuzatie”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Editia de anul acesta a festivalul de vara de la Chemnitz a fost anulat dupa ce, anul trecut, un barbat german in varsta de 35 de ani a fost ucis de refugiati de origine araba in timpul evenimentului. Festivalul, programat sa se desfasoare in perioada 23-24 august, nu va avea loc, a anuntat asociatia…

- O fata de 3 ani din comuna bacauana Plopana a ajuns in coma la spital, dupa ce peste ea a cazut un televizor. Incidentul s-a petrecut cand parinții erau plecați de acasa, iar fetița și 5 frați ai ei erau in grija unui barbat. Anul trecut, fetița a fost operata dupa ce peste ea a cazut un frigider,…

- Un nou incident socant intr-o scoala din Romania. Un elev si-a amenintat un coleg cu cutitul, in curtea unui liceu din Bistrita. Tanarul s-a ales cu dosar penal dupa ce si-a amenintat un coleg cu un cutit chiar in curtea institutiei de invatamant. Incidentul s-a petrecut la Liceul Tehnologic „Grigore…