- Exxon Mobil sprijina reglementarile referitoare la emisiile de gaz metan introduse de administratia Obama, potrivit unei scrisori trimisa de companie Agentiei pentru Protectia Mediului (EPA) a Statelor Unite, obtinuta de Reuters.Administratia presedintelui Donald Trump a propus in septembrie…

- China vrea sa incheie "un mare acord" comercial cu SUA, a dat asigurari vineri, intr-o postare pe Twitter, presedintele american Donald Trump, care si-a afisat optimismul in legatura cu o astfel de eventualitate, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.citește și: Detalii neștiute scoase la suprafața:…

- Iranul continua sa-si respecte angajamentele pe care si le-a asumat prin semnarea acordului asupra dosarului sau nuclear, la Viena, in 2015, in pofida reimpunerii sanctiunilor americane, a anuntay joi Agentia Internationala a Energiei Atomice (AIEA), relateaza Reuters, potrivit News.roAceasta…

- Un baschetbalist american care a fost anul trecut eliberat din China la interventia lui Donald Trump, dupa ce a fost suspectat ca ar fi furat ochelari de soare dintr-un mall alaturi de alti doi colegi, a venit sa joace un meci amical in Romania cu selectionata JBA a SUA, in fapt nationala de juniori…

- Ieri, Presedintele XI al Chinei a tinut un discurs in care anunta o politica de mari deschideri economice majore pentru tara sa, pozitionata acum, precum atat de multe altele, pe aliniamente de aparare in ceea ce se anunta a fi razboiul economic al secolului, cel declansat odata cu intrarea in vigoare…

- Uniunea Europeana se opune deciziei Statelor Unite de a reimpune sanctiuni in domeniile petrolier si financiar impotriva Iranului, a declarat luni comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici. "Uniunea Europeana nu aproba" decizia, a spus Moscovici la radio France Info, la cateva ore…

- Donald Trump ameninta sa creasca arsenalul nuclear american al Statelor Unite, in urma retragerii americane dintr-un tratat cu privire la interzicerea armamentului nuclar semnat in timpul Razboiului Rece, in contextul in care Moscova afirma ca acest lucru va face lumea mai periculoasa, relateaza…

- Presedintele american Donald Trump a facut marti o remarca mai putin obisnuita despre Arabia Saudita, unul dintre principalii aliati ai SUA, spunand ca l-a avertizat pe Regele Salman al Arabiei Saudite ca nu ar rezista la putere nici "doua saptamani" fara sprijinul armatei americane, relateaza miercuri…