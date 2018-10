Stiri pe aceeasi tema

- "Intr-un partid, sau in orice organizație, respectarea regulilor, a ierarhiilor și a structurii interne este o condiție, pentru ca lucrurile sa poata merge pe o direcție clar stabilita și sa fie menținuta unitatea. Altfel pot aparea dezechilibre. Eu cred cu fermitate in aceste lucruri și consider…

- Consiliul Local al Sectorului 4 a aprobat, recent, o hotarare prin care il imputernicește pe Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, sa solicite Consiliului General al Municipiului București,prin direcțiile sale de specialitate, sa declare de utilitate publica și sa demareze procedurile de expropriere…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a avut anul trecut un salariu de aproape 10.000 de lei pe luna, cu 3.400 de lei mai mare decat in 2016, totalizand un venit de peste 119.000 de lei pe an, potrivit declaratiei sale de avere. Firea are sase terenuri, cumparate de ea sau de sotul acesteia, primarul Voluntariului…

- Intr-o postare pe facebook, Daniel Baluța a anunțat inceperea lucrarilor de modernizare a peste 50 de școli și gradinițe din Sectorul 4: “Peste 50 de școli și gradinițe din sectorul 4 vor intra in reparații capitale. Avem la dispoziție doar perioada vacanței de vara, așa ca ne apucam imediat de treaba.…

- Peste 25.000 de oameni care locuiesc in cele aproximativ 8.000 de apartamente aflate in cele 91 de blocuri din Sectorul 4 incluse in programul de finanțare pentru Creșterea Performanței Energetice POR/174/3/1, vor beneficia, incepand din acest an, de locuințe izolate termic. "Primele 28 de milioane…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, a convocat intreaga echipa de intervenție in situații de urgența pentru limitarea efectele caderii masive de apa, de sambata, din București. Baluța le cere bucureștenior sa evite transportul cu mașinile personale, potrivit Mediafax. „Echipe ale Primariei…

