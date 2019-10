Stiri pe aceeasi tema

- Manpower face recrutari de personal la Turda, Marți, 08 Octombrie – pentru o mare companie din domeniul automotive. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nu mai putin de 11 posturi contractuale sunt scoase la concurs in aceasta perioada de Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Salaj. Este vorba despre: un post de educator, cu studii superioare cu diploma de licența in domeniul socio-uman la Complexul de Servicii Sociale…

- Joop Vissche, olandezul care a ucis-o pe micuta Adriana Fieraru, fetita de 11 ani din Gura Sutii, a fost in Romania si inainte de 2016, anunța Observator TV. Pedofilul ar fi ajuns prima data in Romania in 2014, atunci cand a caștigat, alaturi de un coleg de-al sau, un concurs in domeniul IT.Citește…

- R.A.D.E.T. Constanta, angajeaza urmatorul personal: inspector P.S.I. P.M. un post Conditii necesare: studii liceale, filiera teoretica profil real sau filiera tehnologica profil tehnic; certificat de absolvire si diploma de studii a cursului in domeniul securitatii si sanatatii in munca H.G.1425 2006…

- Ca urmare a hotararii Consiliului Superior al Magistraturii ce prevede instituirea pentru judecatori si procurori a obligativitatii de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala obligatorie, compania Euroins anunta ca lanseaza un produs special pentru cazurile de malpraxis in domeniul…

- Compania Ikea pregateste lansarea unui seriviciu de livrari la domicile in orasele din Romania. In acest sens, suedezii au plasat pe site-urile de recrutari anunturi de angajare. De exemplu, la Iasi, cauta un Team Leader Logistica pentru punctul de colectare local. Centrele de Colectare IKEA ofera posibilitatea…

- Politistii au efectuat timp de o luna, la nivelul intregii tari, controale la salile si incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc si, urma neregulilor constatate, au aplicat 653...

- Doritorii sunt asteptati sa aplice pentru unul din cele doua posturi: • TEAM LEADERI PRODUCTIE (...)