Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta creștere reprezinta echivalentul suplimentarii cu 2,4 milioane de angajați cu norma intreaga in cele 500 de organizații din toata lumea care au participat la studiul Deloitte, avand așadar un potențial semnificativ de a crește productivitatea și de a imbunatați experiența angajaților la locul…

- Proiectul de modificare si completare a unor acte normative cu privire la instituirea interdictiei beneficiului la pensie de serviciu pentru persoanele remunerate din fonduri publice condamnate definitiv pentru fapte de coruptie a fost initiat de doi deputati PNL: Florin Roman si Romeo Nicoara. Potrivit…

- Opt din zece angajați care sunt parinți intenționeaza sa lipseasca de la serviciu pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an școlar alaturi de copiii lor. Aproape jumatate dintre aceștia sunt insa nevoiți sa-și ia o zi de concediu, fiindca nu toți angajatorii le permit sa lipseasca…

- Opt din zece angajati care sunt parinti intentioneaza sa lipseasca de la serviciu pentru a participa la festivitatea de deschidere a noului an scolar alaturi de copiii lor, iar aproape jumatate dintre acestia sunt nevoiti sa-si ia o zi de concediu, fiindca nu toti angajatorii le permit sa lipseasca…

- Judecatoarea Dana Girbovan a fost propusa, vineri, pentru postul de ministru al Justiției in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD. Girbovan a intrat in magistratura in 2001 și a ajuns in atenția publica in calitate de președinte al Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, postura din care…

- Microintreprinderile și firmele ce platesc impozit specific vor fi scutite de plata taxelor pentru mașinile de serviciu acordate propriilor salariați. Un proiect de ordonanța de urgența prevede acest lucru. In prezent, aceste categorii de firme trebuie sa achite statului, in numele salariaților, atat…

- Instrumentul este un chestionar de evaluare a angajatorului de catre lucrator, care cuprinde 155 de intrebari, si care trebuie completat o data pe an de angajati.Intrebarile din chestionar sunt structurate pe cinci categorii ale drepturilor angajatilor: dreptul la conditii de munca si de…

- Nu se stie care sunt acele animale de companie, singurul contract pe care il are administratia locala pentru asigurarea hranei animalelor este cu administratorul padocului din padure de la Motca, acolo unde sunt dusi cainii maidanezi, potrivit newspascani.com. Cert este ca valoarea estimata a achizitiei…