O mare bancă oprește cardurile în weekend. Anunț pentru români BCR a anunțat ca nu vor putea fi folosite cardurile bancii timp de patru ore in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit informarii BCR sistemul de carduri va fi oprit și nu va putea fi folosit in nicio rețea. ”In intervalul 13.10.2018 ora 00:00 – 13.10.2018 ora 04:00, sistemul de carduri va fi oprit. Cardurile BCR nu vor putea fi folosite. Nici in reteaua BCR si nici in alte retele de acceptare. In acest interval orar, nu vor putea fi utilizate echipamentele BCR: ATM-uri (Bancomate), MFM-uri (Masini multifunctionale), POS”, se subliniaza intr-un comunicat de presa transmis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anunț important pentru clienții unei mari banci din Romania. In weekend, timp de patru ore, cardurile acestora nu vor putea fi folosite, scrie Mediafax. Banca Comerciala Romana (BCR) a anunțat ca oprește sistemul informatic care gestioneaza operațiunile cu carduri, in noaptea de vineri spre sambata…

- Astfel, in noaptea de vineri spre sambata, intre orele 23:00 și 04:00, sistemul informatic responsabil de gestionarea cardurilor va fi oprit pentru lucrari de modernizare. In acest interval, ”cardurile BCR nu vor putea fi folosite nici in rețeaua BCR (ATM-uri, MFM-uri și POS ) și nici in alte…

- Anunț important pentru clienții unei mari banci din Romania. In weekend, timp de patru ore, cardurile acestora nu vor putea fi folosite, scrie Mediafax.Banca Comerciala Romana (BCR) a anunțat ca oprește sistemul informatic care gestioneaza operațiunile cu carduri, in noaptea de vineri spre…

- Sistemul informatic pentru gestionarea operațiunilor cu carduri se oprește in noaptea de vineri spre sambata (12-13 octombrie 2018), pentru lucrari, anunța Banca Comerciala Romana (BCR). „In intervalul 13.10.2018 ora 00:00 – 13.10.2018 ora 04:00, sistemul de carduri va fi oprit. Cardurile BCR nu vor…

- Banca Comerciala Romana (BCR) opreste sistemul informatic care gestioneaza operatiunile cu carduri, in noaptea de vineri spre sambata, 12-13 octombrie 2018, potrivit unui comunicat al bancii.

- Banca Comerciala Romana (BCR) anunța ca oprește sistemul informatic, incepand de vineri ora 23.00, pana sambata ora 17.00, pentru a efectua operațiuni de optimizare a performanțelor.Vor fi afectate parțial o parte dintre echipamentele BCR, dupa cum urmeaza:- ATM-uri (Bancomate): vor functiona…

- Operatiunea va afecta partial o parte dintre echipamentele BCR. ATM-urile (bancomate) vor functiona, cu exceptia operatiunilor miniextras si plati facturi si transferuri. APT-urile (ghisee rapid) nu vor functiona, iar la MFM-uri (masinile multifunctionale) vor fi disponibile doar functionalitatile…

- 12 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 38, intre localitatile Topraisar si Amzacea, judetul Constanta, in care au fost implicate sase masini. UPDATE Primele informatii arata ca accidentul soldat cu 12 persoane ranite in judetul Constanta s-a produs dupa ce ocupantii uneia…