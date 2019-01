Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania a preluat Bancpost și a devenit proprietarul pachetului majoritar de acțiuni (99,15%) deținut de Eurobank Group la Bancpost, respectiv al acțiunilor deținute la ERB Retail Services IFN si ERB Leasing IFN in aprilie 2018, iar pe 31 decembrie fuziunea a devenit efectiva juridic. . De…

- Integrarea Bancpost in Banca Transilvania, inceputa in aprilie, a intrat in linie dreapta, iar fuziunea celor doua banci va avea loc in 31 decembrie, informeaza BT, intr-un comunicat, citat de incont.stirileprotv.ro.Potrivit documentului, planul ambitios de integrare pe parcursul a doar 9 luni,…

- Planul de integrare pe parcursul a doar 9 luni, stabilit de BT odata cu achiziționarea Bancpost de la Eurobank Group, a avut la baza experiența într-un proiect similar, când Banca Transilvania a integrat cu succes Volksbank Romania, în 2015. "Programul BT și Bancpost, în contextul…

- Integrarea Bancpost in Banca Transilvania, inceputa in aprilie, a intrat in linie dreapta, iar fuziunea celor doua banci va avea loc in 31 decembrie, informeaza BT, intr-un comunicat. Potrivit documentului, planul ambiţios de integrare pe parcursul a doar 9 luni, stabilit de BT odată cu achiziţionarea…

- Anunț important! Sute de mii de clienți ai Bancii Transilvania sunt vizați! Dupa ce Bancpost a fost preluata de catre Banca Transilvania, clienții acesteia au trecut in portofoliul BT, iar acum sunt in perioada de tranziție. In perioada urmatoare, clienții Bancpost vor primi cardul corespondent BT prin…

- Banca Transilvania a emis aproape 440.000 de carduri noi pentru clientii Bancpost, acestia urmand sa primeasca in perioada imediat urmatoare cardul corespondent BT prin curieriat, la cele aproape 500 de sedii ale Bancii Transilvania sau la o parte dintre unitatile Bancpost. Cardurile BT…

- "Multumesc actionarilor pentru increderea acordata prin aprobarea fuziunii. Avand la baza sinergiile Banca Transilvania - Bancpost si vazand rezultatele de pana acum avem incredere ca vom finaliza cu bine planul ambitios al integrarii in decembrie, cand cele doua banci vor fuziona", a declarat Horia…

