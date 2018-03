Stiri pe aceeasi tema

- Noua conducere a Partidului Social Democrat, validata la Congresul din 10 martie, s-a reunit luni in primul Birou Permanent National, in prezenta presedintelui Liviu Dragnea, a presedintelui executiv Viorica Dancila si a secretarului general al PSD, Marian Neacsu. Liderul social-democratilor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- ”Perspectiva noastra nationala asupra politicii externe - vom intari Parnteneriatul strategic cu SUA, dezvoltand puternic si componenta economica. Avem un parteneriat foarte bun pe partea de Aparare, dar eu cred ca aceasta tara, Romania, are dreptul sa beneficieze si de o componenta economica. Noi…

- Primarul Gheorghe Damian, cunoscut pentru ca administreaza comuna cu cea mai mare absorbție de fonduri europene din țara și unde oamenii se bucura de toate utilitațile, a primit o veste proasta: a fost dat afara oficial din PSD.Anunțul l-a facut chiar edilul, intr-o conferința de presa.…

- Dupa ani in care au dat tonul in piata, samsarii de masini intra in vizorul autoritatilor. 41 de deputati si senatori vor sa modifice Codul Fiscal astfel incat doar firmele sa poata sa cumpere masini la mana a doua de peste hotare. Mai mult, persoanele fizice vor avea voie să achiziţioneze…

- Pe 27 februarie seara, cand a plecat de la serviciu, Ancka Gaica a intalnit pe strada un barbat in varsta de 73 de ani. „L-am vazut sarman, cu hainele murdare, ude, cu niște pantofi marimea 46 (aprox) și fiind vizibil ca poarta la picior cu 3 nr mai mici. Il intreb daca vrea o patura...(matușa…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat ca renunta la presedintia Cataloniei, scrie Romania TV.Carles Puigdemont, liderul catalan, a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru presedinte al Cataloniei, potrivit presei franceze.Sursa foto: Google Maps ...

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- De exemplu, la ora 16:00 consumul inrergistrat in acel interval orar era cu 20% mai mare fata de cel inregistrat cu 24 de ore inainte. „Nu avem probleme, dar iarna abia a inceput“, spune Corina Popescu, presedintele directoratului Transelectrica, transportatorul national de energie care are rolul…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca problema maghiara nu e nici de departe solutionata in Romania si citeaza concliziile unui raport al Consiliului Europei. Liderul maghiar sustine ca Romania transmite in exterior, in special pe cai diplomatice, imaginea unei țari model in privința respectarii…

- Infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei a fost adoptata, miercuri, de Senat. Initiativa apartine parlamentarilor PSD si ALDE. Propunerea legislativa a trecut de Senat cu 66 de voturi „pentru”, 2 abtineri si 18 „impotriva”. Va intra in dezbaterea Camerei Deputatilor,…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de miercuri, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa initiata de parlamentari PSD si ALDE privind infiintarea, organizarea si functionarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei - SA.

- "Cred foarte clar ca Ministerul de Finante trebuie sa aiba un rol important nu doar acela de a colecta informatiile legate de modul in care se deruleaza imprumuturile cu Banca Europeana de Investitii si de situatia acelor proiecte, ci si de implicare in mod activ, trimestrial, cu discutii la minister…

- 'Cred foarte clar ca Ministerul de Finante trebuie sa aiba un rol important nu doar acela de a colecta informatiile legate de modul in care se deruleaza imprumuturile cu Banca Europeana de Investitii si de situatia acelor proiecte, ci si de implicare in mod activ, trimestrial, cu discutii la minister…

- Liderul pietei de bauturi racoritoare din Romania, Coca Cola, finanteaza „Future Makers", un program de educatie antreprenoriala, implementat de Global Shapers Bucharest Hub si Social Innovation Solutions. Programul „Future Makers" se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 20 si 29 de ani, care…

- Cel mai influent aliat al lui Liviu Dragnea este acuzat de coruptie. Prim-ministrul israelian va fi obligat sa demisioneze, anunta Haaertz, un important cotidian din Israel. Benjamin Netanyahu, liderul partidului Likud, formatiune de centru-dreapta, a fost acuzat ca a luat mita de la mai multi…

- Liviu Dragnea cere Congres extraordinar in PSD, care ar urma sa aiba loc in luna martie. Liderul social democrat a facut propunerea in ședința Comtetului Executiv Național al PSD. UPDATE ora 19:11. In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat in unanimitate pentru organizarea unui Congres…

- 24 de firme, in marea lor majoritate producatori sau comercianti de mijloace de transport in comun, au descarcat in ultimele zile documentatia postata pe site-ul Bancii Europene de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) referitoare la achizitia de autobuze pe care RATBV S.A. este in curs sa o realizeze.…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu le transmite funcționarilor de la stat carora le-au scazut salariile sa se duca in sistemul privat. El i-a vizat și pe cei care sunt liber profesioniști și le e greu sa completeze o declarație de venituri pentru a se stabili impozitul: Sa treaca funcționari publici”,…

- PNL - fata in casa a statului paralel Calin Popescu Tariceanu. Liderul ALDE, a lansat un atac la adresa liberalilor, in cadrul unei conferinte de presa sustinute dupa participarea la Scoala de Iarna a TLDE. "M-am bucurat de participarea foarte numeroasa. Sunt tineri pe care multi dintre ei ii cunosc.…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- Bolnavii de cancer din Galați vor avea o șansa in plus, dupa ce a fost incheiat un contract in valoare de aproape 3 milioane de lei pentru reamenajarea Sectiei de Radioterapie a Spitalului Judetean de Urgenta in scopul instalarii unui accelerator liniar de particule, destinat pacientilor cu afectiuni…

- Liderul PMP, Traian Basescu, s-a aflat, sambata si duminica, intr-o vizita in Republica Moldova, el scriind, pe pagina sa de Facebook, ca "In toate intalnirile, ca de altfel si in emisiunile televizate la care am participat, subiectul a fost Unirea Republicii Moldova cu Romania."

- Liderul PMP, Traian Basescu, critica vehement desemnarea lui Valentin Popa pentru functia de ministru al Educatiei, transmitandu-i presedintelui PSD, Liviu Dragnea, sa isi ia ”analfabetul la partid” si sa nu ne pricopseasca nici cu ”groparul educatiei, numita Cati Andronescu”.Citește și: VIRAL…

- Imediat dupa ce s-a aflat trista veste ca Neagu Djuvara a murit, Dragnea a scris repede un mesaj de regret in acest sens, dar in loc de Neagu Djuvara a scris Mircea Djuvara. „#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual desavarșit, Mircea Djuvara reprezinta un #reper de…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, vorbește in termeni duri despre protestatarii #rezist, pe care ii acuza ca sunt dezinformați și preamaresc instituțiile represive ale statului.„Sunt așa-zise manifestatii de strada care preamaresc instituțile represive ale statului. Sunt de…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Liderul eurodeputaților social-democrați romani, Viorica Dancila, condamna comportamentul extremiștilor maghiari din Mișcarea ”64 de Comitate”, care au acoperit emblema ambasadei Romaniei din Budapesta cu un steag al Ținutului Secuiesc.Citeste si: MAE, reactie de ULTIM MOMENT in scandalul…

- „Instabilitatea politica și guvernamentala cauzata de disputele de clan din PSD este singura realizare a lui Liviu Dragnea și a camarilei din jurul sau. Din ce in ce mai mulți tineri considera ca singura soluție pentru viitorul lor este sa plece din țara, in timp ce vad ca PSD este preocupat sa iși…

- Dan Barna: USR cere alegeri anticipate Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat luni, pentru Agerpres, ca alegerile anticipate sunt singura alternativa prin care sa se poata crea o majoritate 'careia sa-i pese de guvernarea Romaniei'. 'De un an de zile PSD isi bate joc de cetatenii…

- Masurile fiscale adoptate de Guvern in ultimul an dau mari batai de cap antreprenorilor. La acestea se mai adauga și problemele justiției din Romania, atat cele din prezent cat și cele care probabil vor urma dupa modificarea unor legi. Oricum, intreaga situație i-a speriat deja pe mulți dinre oamenii…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- Fostul premier Victor Ponta se declara dezamagit si indignat de conducerea PSD, subliniind ca, ''daca din interiorul Partidului Social Democrat nimeni nu are curaj si putere, atunci trebuie construita in afara o speranta, o solutie de iesire din criza - o alternativa''. …

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține in conflictul dintre premierul Mihai Tudose și ministrul de Interne, Carmen Dan, „Constituția Romaniei este facuta pulbere”. Basescu susține intr-o postare pe Facebook ca Tudose ar fi trebui sa ceara președintelui Klaus Iohannis revocarea…

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Ioan Andone e șomer dupa desarțirea de Dinamo din februarie 2017, dar nu duce lipsa de oferte și e tentat sa incerce o noua experiența in strainatate. TV Pro X a anunțat astazi ca "Falcosul" e asaltat de mai multe oferte din Kazahstan, Qatar și Dubai. "E greu ca in Romania sa ramai patru ani la o echipa.…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Intr-un vot acordat de administratorii deținatorilor de obligațiuni, Moti Ben-Moshe a caștigat cu o majoritate clara in fața miliardarului Naty Saidoff. Doar doi dintre cei 15 deținatori de obligațiuni au votat pentru Saidoff. Compania deținuta de miliardarul Lev Leviev, supranumit "regele diamentelor",…

- „Timisoreana este produsa sub licenta in Republica Moldova si castiga cota de piata in segmentul premium de acolo. In plus, Timisoreana este brandul numarul unu la export, merge in Italia, Spania, Grecia, SUA si Canada“, a spus managerul intr-un interviu acordat ZF. El nu a dat detalii despre vanzarile…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania, potrivit…

- “Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de…

- Proiectul de interconectare cu retele energetice din Romania este mai aproape de implementare. Ministerul Economiei si Infrastructurii a semnat acorduri de imprumut cu Banca Europeana de Investitii si Banca Europeana pentru Reconstructii si Dezvoltare.

- Republica Moldova a semnat astazi acorduri cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeana pentru Investiții (BEI) privind finanțarea interconexiunii rețelelor electrice moldovenești cu Romania. BERD și BEI vor acorda credite in suma a cite 80 milioane de euro, informeaza…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investitii (BEI) si Banca Mondiala ofera un pachet de finantare in suma de 270 de milioane de euro pentru a asigura interconectarea permanenta intre retelele electrice din Moldova si Romania.

- Potrivit statisticilor ONU, Romania a avut in 2015 cel mai accelerat fenomen al migrației intr-un stat in care nu este razboi, țara noastra fiind intrecuta doar de Siria. Statisticile la zi ale Guvernului Romaniei, consultate de EVZ, arata ca exodul romanilor continua.

- Fostul presedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin a explicat de ce a refuzat sa se ridice in picioare si sa tina un minut de reculegere in memoria Regelui Mihai I, in sedinta din 7 decembrie a Parlamentului de la Chisinau. Liderul comunistilor si-a motivat decizia prin faptul ca Romania a luptat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter s-a produs la miezul nopții, in zona seismica Vrancea, județul Buzau, la ora locala 00:15, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului