Stiri pe aceeasi tema

- Prima banca germana, Deutsche Bank, a anuntat duminica cel mai amplu plan de restructurare din istoria sa, prin care va suprima pana in anul 2022 circa 18.000 de posturi, aproximativ o cincime din totalul angajatilor. Într-un comunicat emis după o şedinţă a consiliului de administraţie,…

- Deutsche Bank AG intentioneaza sa renunte la 18.000 dintre cei 91.500 de angajati, iar costurile inregistrate cu restructurarea sunt evaluate la 7,4 miliarde de euro (8,3 miliarde de dolari), masurile fiind menite sa redreseze cel mai mare grup bancar german, transmit DPA si Reuters. Planul…

- Prima banca germana, Deutsche Bank, a anuntat duminica cel mai amplu plan de restructurare din istoria sa, prin care va suprima pana in anul 2022 circa 18.000 de posturi, aproximativ o cincime din totalul angajatilor, informeaza AFP preluat de Agerpres.Vezi și: EXIT-POLL in Grecia: Victorie…

- Deutsche Bank intentioneaza sa isi revizuiasca activitatile de tranzactionare prin crearea unei asa-numite „banci de rebuturi“, in care sa pastreze active care nu sunt de baza in valoare de zeci de miliarde de euro, a declarat luni pentru Financial Times o sursa anonima apropiata situatiei, scrie Reuters.

- 12.000 de persoane din provincia canadiana Alberta (vestul tarii) au fost vizate de o alerta de evacuare, dupa ce un incendiu scapat de sub control s-a extins, a informat duminica postul national CBC, citat de Xinhua. Sambata incendiul acoperise o suprafata de 280.000 de hectare - aproape…

- Fiat Chrysler (FCA) a facut o propunere “de fuziune transformativa” grupului Renault, a anuntat luni producatorul auto italo-american, intr-o tranzactie pe baza de schimb de actiuni, care va crea al treilea lider global si va ajuta la rezolvarea unora dintre slabiciunile Renault si Fiat, transmite Reuters,…

- UPDATE: Fiat Chrysler confirma ca a facut o propunere de alianța grupului Renault, dupa ce Financial Times a dezvaluit informația sambata, citand surse din interior. Fiat Chrysler (FCA) a făcut o propunere "de fuziune transformativă" grupului Renault, a anunţat luni producătorul…

- Deutsche Bank se confrunta cu amenzi, actiuni in justitie si o posibila incepere a urmaririi penale a „conducerii superioare“ din cauza rolului pe care aceasta l-ar fi avut in schema de spalare a 20 de miliarde de dolari proveniti din Rusia, se arata intr-un raport confidential citat de The Guardian.