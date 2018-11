Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un tanar in varsta de 24 de ani din Timișoara, aflat sub influența bauturilor alcoolice, s-a apucat sa imparta pumni in dreapta... The post Agresiuni in centrul Timișoarei. O femeie a fost transportata la spital in stare grava appeared first on Renasterea banateana .

- Soferul unui tir incarcat cu pui congelati a ajuns in stare grava la spital, dupa ce camionul pe care il conducea s-a rasturnat pe o autostrada din Australia. Din fericire, niciun alt vehicul nu a fost implicat in accident.

- Directoarea adjuncta dintr-un liceu bihorean a murit iar sotul ei se zbate intre viata si moarte dupa ce ar fi mancat dintr-o conserva de ton, politistii declansand deja o ancheta pentru a stabili circumstantele in care s-a produs tragedia.

- Problemele medicale nu ii dau pace lui Nicu Maharu. Cel supranumit ”Regele petrecerilor” a ajuns, in urma cu cateva zile, de urgența, la spital. (Super oferta de angajare) Din cate se pare, boala grava cu care a fost diagnosticat, in urma cu aproximativ un an, ar fi recidivat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1…

- S-a dat alarma seara trecuta, dupa ce un barbat și-a prins mana intr-un utilaj agricol. Accidentul nefericit s-a petrecut in localitata Buteni din județul Arad. Pompierii de la descarcerare au ajuns de urgența la fața locului și au reușit sa-i scoata mana din utilaj. ”Detașamentul de Pompieri Sebiș…

- Atentat Terorist. Au fost UCIȘI 25 de oameni și alți 60 sunt in stare GRAVA, la spital. Vezi cine sunt VINOVAȚII Este unul dintre cele mai grave atacuri, mai mulți barbați inarmați au deschis focul la o parada militara din Iran, omorand 25 de persoane, aproape jumatate dintre victime fiind membri ai…

- S-a intamplat la liceul ”Eugen Lovinescu”, din Capitala, unde mai mulți elevi au fost batuți de niște huligani care au aparut in curtea instituției. Doi dintre elevi au ajuns in stare grava la spital. Indivizi necunoscuți i-au atacat pe elevi, i-au lovit și i-au taiat apoi și cu cuțitele. In ajuntorul…

- Baschebalistii americani Darrel Bowie si Joseph McClain, de la ACS Cuza Sport Braila, au fost injunghiati, in noaptea de sambata spre duminica, pe o terasa din Braila, fiind transportati la spital, unde medicii i-au operat de urgenta. Cei doi baschebalisti sunt stabili, echilibrati, fiind internati…