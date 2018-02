Stiri pe aceeasi tema

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, din cauze naturale, dupa cum a anunțat agentul ei. Vedeta a devenit cunoscuta pentru rolurile din The Vicar of Dibley, precum și pentru apariția in Notting Hill. „Emma a creat o mulțime de personaje. A adus zambete și bucurie multora. Ii…

- „Touch Me Not/ Nu ma atinge-ma” regizat de Adina Pintilie a fost desemnat cel mai bun lungmetraj de debut la gala premiilor celei de-a 68-a editie a Festivalului de Film de la Berlin, anunta NEWS.RO.Citeste si: Monica Macovei IESE LA RAMPA in scandalul momentului: 'Ministrul Justitiei a INCALCAT…

- Agentul ei, John Grant, a anuntat ca Chambers a murit din "cauze naturale". "Suntem foarte tristi sa anuntam moartea din cauze naturale a apreciatei actrite Emma Chambers", a spus Grant. "De-a lungul anilor, Emma a creat o bogatie de caractere. A provocat rasete si a adus bucurie multora, si ii vom…

- Cantaretul britanic Ed Sheeran a spus vineri, cu prilejul premierei unui documentar despre procesul sau creativ in cadrul Berlinalei, ca cel mai greu lucru, atunci cand compune muzica, este sa se gandeasca la versuri care nu au mai fost scrise inainte, relateaza Reuters. Filmul, intitulat…

- O tanara mama in varsta de 22 de ani din Marea Britania a socat autoritatile cu crima pe care a comis-o. Si-a otravit copilul, apoi i-a tinut mana pe fata pana cand micutul, in varsta de 7 saptamani, a murit sufocat.

- Emily Blunt, pe numele sau adevarat Emily Olivia Leah Blunt n. 23 februarie 1983, Wandsworth, Regatul Unit este o actrita din Marea Britanie.Este cunoscuta in special pentru rolul din filmul My summer of love 2004 , pentru care critica de specialitate a apreciat o si a intrat in atentia publicului,…

- Documentarul “Fotbal infinit” al lui Corneliu Porumboiu are premiera mondiala la Berlinala, unde a fost selectat in competitia sectiunii Forum, iar fostul fotbalist olandez Marco van Basten, director tehnic al FIFA, este invitatul special al proiectiei. Filmul porneste de la ideile unui functionar din…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, din comuna Suraia, a murit miercuri seara la Spitalul Județean de Urgența Focșani, dupa ce in aceeași zi, in jurul pranzului, a fost adus cu hipotermie severa (24 de grade) și stare comatoasa. Barbatul a fost internat de urgența la Terapie Intensiva,…

- Accidentul a avut loc pe E 81, la iesire din Satu Mare. „In urma impactului dintre doua autoturisme au rezultat trei victime. (...)Unul dintre șoferi, un barbat in varsta de 50 de ani, a fost extras din autoturism in stare de conștiența, insa cu politraumatisme la nivelul brațelor și picioarelor,…

- Un barbat in varsta de 36 de ani din Buzau si-a gasit sfarsitul intr-un mod tragic. Multi oameni isi pun viata in pericol facand asa ceva. Ciprian Mihai a decis sa isi repare singur masina acasa, dar nu s-a asigurat din niciun punct de vedere.

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare Twitter, acesta spunand despre Cathey ca a fost „cel mai incantator om" si ca „amintirea lui este o binecuvantare". Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru…

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Chitaristul evreu Coco Schumann, care a avut o cariera de peste sapte decenii in muzica swing si jazz si care a supravietuit mai multor lagare de concentrare naziste, a murit la varsta de 93 de ani, a anuntat, luni, casa lui de discuri, scrie AFP.com, citata de news.ro

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit duminica, in judetul Botosani, dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune. Victima se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa…

- Fondatorul lantului de magazine de mobila IKEA a murit la varsta de 91 de ani. Ingvar Kamprad s-a stins in locuinta sa din sudul Suediei, inconjurat de familie. A transformat o mica afacere intr-un imperiu global in domeniul mobilierului si decoratiunilor.

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- Actrita americana, care a debutat la 18 ani si avea peste 140 de roluri la activ, majoritatea de mica dimensiune, a murit la sfarsitul saptamanii trecute, in azilul dedicat artistilor in care locuia, Motion Picture & Television Country House, din Woodland Hills, Los Angeles.Pe numele…

- A murit cea mai in varsta actrița din Hollywood, Connie Sawyer, la varsta de 105 ani, scrie tvrain.ru, cu referire la The Hollywood Reporter. Sawyer a continuat sa lucreze pana la sfarșitul anului 2017 și a murit in casa sa din Los Angeles.

- Incidentul a avut loc duminica dimineața. O femeie in varsta de 40 de ani a cazut de la etajul VII al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești și a decedat. La fața locului au ajuns echipaje ale Poliției și ale Serviciului de Ambulanța Prahova. Femeia, in varsta de 40 de ani, care locuia singura,…

- John Barton, care a fondat Royal Shakespeare Company alaturi de Peter Hall in 1960, a murit joi, la varsta de 89 de ani, scrie NEWS.RO, citand The Guardian.Citeste si: Un lider ALDE inainteaza un scenariu SOC: Noi SCHIMBARI in economie si finante, cu ocazia noului Guvern Intr-un comunicat…

- Adolescentul de 16 ani era aproape in coma alcoolica in ziua in care a furat mașina parinților. El a lovit mai mulți copii care veneau de la colindat in seara de Boboteaza. In 13 ianuarie, a fost inregistrat al doilea deces provocat de tanarul de 16 ani. Accidentul s-a produs in 5 ianuarie.…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut pentru rolul din serialul de televiziune „Star Trek", a murit la varsta de 33 de ani, pe 1 ianuarie, cauza decesului nefiind confirmata inca de autoritati, informeaza nme.com.

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Ellie Walsh, in varsta de 18 ani, din Lincoln si-a petrecut Ajunul Craciunului cu prietenii ei, dar trei zile mai tarziu a fost transportata la spital, unde a fost operata de urgenta, dupa ce doctorii au descoperit ca avea o tumora stomacala, scrie stirileprotv.ro. Citeste si Pensiunea unde…

- Imediat dupa moartea lui, un mesaj cutremurator a aparut pe pagina lui de Facebook.In dreptul unei fotografii cu scriitorul aparea o urare de La Multi Ani si o invitatie la capela la care se afla depus trupul lui, pentru cei care doresc sa isi ia ramas bun. "La multi ani prieteni! Cei…

- Un barbat in varsta de 52 de ani din Motru a murit miercuri dupa amiaza dupa ce un container metalic dintr-un hypermarket din Craiova, manevrat necorespunzator de un angajat, a cazut peste el, scrie News.ro . Victima a fost transportata la spital, unde a murit dupa cateva ore. Potrivit reprezentantilor…

- Zborul lui Bruce McCandless din 1984, purtand un jet pack, a fost imortalizat intr-o fotografie „uimitoare", dupa cum a descris-o la acel moment New York Times. El s-a deplasat 100 de metri fata de naveta spatiala. „Poate ca ar fost un pas mic pentru Neil, insa a fost un mare salt pentru mine", a glumit…

- Cineastul Gerald B. Greenberg, premiat cu Oscar pentru „Filiera franceza” si nominalizat la premiile Academiei pentru „Kramer vs. Kramer” si „Apocalypse Now”, a murit vineri, la varsta de 81 de ani, scrie The Hollywood Reporter.

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Kim Jong-hyun, liderul trupei sud-coreene de k-pop Shinee, a murit luni, la varsta de 28 de ani, dupa ce a fost transportat la spital in stare de inconstienta, au anuntat mai multe publicatii, potrivit Reuters, citeaza News.ro.

- Irlandezul Izzy Dezu, in varsta de doar 16 ani, a incetat din viața marți seara in cursul unui meci de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. Izzy Dezu, o tanara speranța a clubului Shelbourne FC, era considerat unul dintre cei mai promițatori jucatori de la nivelul sau de varsta. Conform Federației…

- Un tanar in varsta de 19 ani a murit dupa ce a intrat cu mașina sub un TIR incarcat cu paleți, in localitatea Blejoi, din județul Prahova. Potrivit reprezentanților ISU Prahova, o mașina a intrat, marți seara, sub un TIR incarcat cu paleți, pe DN1A, in localitatea Blejoi. In urma impactului, șoferul…

- Tanara in varsta de 25 de ani impinsa in fața metroului era originara din Craiova și era insarcinata in cateva luni. Alina Ciucu, in varsta de 25 de ani, din Craiova, a fost impinsa in fata trenului in stația de metrou Dristor 1 si nu a avut nicio sansa se supravietuire. Victima era insarcinata in…

- Un muncitor de la Combinatul Oltchim a murit, dupa ce a cazut in gol de la o inaltime de patru metri. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Valcea, Alexandru Concioiu, un muncitor in varsta de 48 de ani a murit si altul in varsta de 50 de ani este ranit grav dupa ce amandoi au cazut patru metri in gol.Cei doi au fost gasiti intr-un recipient de colectare care era gol, anunța News.ro.…

- O fetița in varsta de doar 48 de zile din localitatea Voitinel a fost gasita joi dimineața fara suflare de mama ei, care și-a culcat nou-nascutul in același pat cu ea și cu inca doi frați, in varsta de trei, respectiv patru ani. Femeia a povestit ca s-a trezit dimineața sa faca focul in soba [...]

- Un tânar de 25 de ani, care a atacat vineri seara doi politisti ai Sectiei de Politie din Sângeorz-Bai cu o bâta, a fost împuscat de oamenii legii și a murit la Spitalul de Urgenta din Bistrita. Barbatul de 25 de ani s-a certat cu un vecin,…

- Cantaretul Johnny Hallyday a murit la varsta de 74 de ani, din cauza unui cancer pulmonar, in noaptea de marti spre miercuri, a declarat sotia acestuia, Laeticia Hallyday, pentru AFP. "Johnny Hallyday a plecat. Scriu aceste cuvinte fara sa cred acest lucru. Si totusi este adevarul. Sotul…

- Regele Mihai I s-a stins din viata la varsta de 96 de ani, la locuinta sa din Aubonne (Elvetia). In urma cu un an, fostul suveran a fost diagnosticat cu o boala incurabila, leucemie cronica, si tot atunci a anuntat ca se retrage din viata publica.

- Viata unei tinere in varsta de numai 19 ani a fost curmata in mod neasteptat in urma unui cumplit accident rutier, care a avut duminica seara, in municipiul Lugoj. Denisa Cruceru, din comuna Balesti, se deplasa catre Timisoara intr-un autoturism condus de catre un amic, Bogdan Negrescu, in varsta de…

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …

- Un accident cumplit s-a produs in Galati, dupa ce un autoturism s-a izbit intr-un stalp. In urma acestui impact grav, doi tineri au decedat pe loc, dintre care o fata de doar 17 ani, pe nume Denisa. In accidentul cumplit si-a pierdut viata atat soferul autoturismului pe nume Claudiu, in varsta e 35…

- Incredibil, dar adevarat! Cu o zi inainte de a inceta din viata, o tanara din Ramnicu Sarat a postat pe contul sau de Facebook poza actorului american Paul Walke. Fata a murit la patru ani și cateva ore dupa actorul sau preferat, dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp.

- O tanara in varsta de 18 ani din Ramnicu Sarat a decedat in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier produs pe DJ 202, in localitatea Fotinu, dupa ce a intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Compania britanica Prospex Oil & Gas a anuntat, ieri, o noua descoperire a unui zacamant important de gaze naturale, situat in zona localitatii Bainet, comuna Mușenita, in judetul Suceava. Prospex Oil & Gas a anuntat, oficial, ca a fost informata de operatorul Raffles Energy SRL cu privire ...

- Un grav accident rutier, provocat de un șofer beat, a avut loc in județul Alba. In urma accidentului, o femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite pe o trecere de pietoni din municipiul Aiud, cele doua fiind izbite in plin de un autoturism condus de un tanar…

- O femeie in varsta de 63 de ani si nepoata acesteia in varsta de 11 ani au fost lovite in plin in timp ce traversau o strada din Aiud, pe trecerea de pietoni. Potrivit news.ro, in urma impactului foarte violent femeia a decedat, iar fetita a fost ranita grav suferind mai multe fracturi.…

- Actrița Cristina Stamate a murit luni dimineața, la varsta de 71 de ani, fiind internata in Spitalul Floreasca. Cristina Stamate s-a nascut pe 8 februarie 1946. Actrița Cristina Stamate a fost internata de urgența, joi, la Spitalul Floreasca. „Este venita la noi, pentru ca i s-a facut rau. Este in…