Stiri pe aceeasi tema

- O drama s-a produs in cursul acestei saptamani in Tenerife, celebra insula paradisiaca din Oceanul Atlantic. La indiciile unui micut de cinci ani, politia a gasit doua cadavre intr-o grota, unul apartinand unei femei de 39 de ani si celalalt unui baiat de 10 ani. Un suspect a fost arestat in legatura…

- Uciderea unei germane in varsta de 39 de ani si a fiului sau, in varsta de zece ani, pe Insula spaniola Tenerife, provoaca un val puternic de emotie, relateaza Euronews potrivit Agerpres.Politia a gasit cele doua corpuri miercuri, intr-o zona muntoasa, in interiorul unei grote, intre dou prapastii.…

- Un barbat a murit strivit de roata tractorului, in Moneasa, iar o femeie a decedat calcata de tractorul condus chiar de fratele sau. Accidentele au avut loc la sfarșitul saptamanii trecute, in județul Arad. Barbatul in varsta de 51 de ani, din județul Maramureș, se deplasa cu tractorul pe un drum forestier…

- Courtney Newlans, o mamica din Scoția, in varsta de doar 19 ani, a fost gasita moarta in propria casa. Fata locuia impreuna cu bebelușul ei doar cinci luni și familia ei s-a alaramat dupa ce tanara nu a mai raspuns la telefon. Cele care au anunțat autoritațile au fost sora și mama lui Courtney. Polițiștii…

- UPDATE: “In urma verificarilor privind accidentul de la Seini, produs ieri dupa-amiaza, politistii au constatat urmatoarele: un tanar de 27 de ani, care conducea un autoturism a surprins si accidentat un baiat de 1 an si 8 luni, ce era nesupravegheat pe strada Caramidariei din oras. La scurt timp de…

- Tragedie fara margini la Seini. Un copil de 1 an si 8 luni a murit astazi in urma unui incident tragic Drama fara margini pentru familia unui baietel de 6 ani, din Seini care a murit astazi in urma unui incident tragic. Seini-accident mortal. Din primele verificari se pare ca un copil de 1 an si 8 luni,…

- Sfarșit tragic pentru doi soți din județul Botoșani, care au fost gasiți morți in baia locuinței. Incidentul a avut loc in toiul nopții și nimeni nu știe ce s-a intamplat cu cei doi. Femeia avea 35 de ani, iar soțul ei era cu zece ani mai in varsta.