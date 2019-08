O mamă și copilul ei au murit după ce au căzut într-o fântână O mama și unul dintre cei doi copii ai ei au cazut azi dupa-amiaza intr-o fantana. Femeia a murit pe loc, a notat deschide.md. Copilul de doi ani a fost transportat la spital, dar și el a murit. Tragedia a avut loc azi dupa-amiaza in satul Rotunda, din raionul Edineț, din Republica Moldova. Oamenii legii au demarat o investigație, pentru a stabili condițiile care au dus la aceasta tragedie. Un alt copil a ramas orfan de mama. Post-ul O mama și copilul ei au murit dupa ce au cazut intr-o fantana apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

