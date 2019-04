Stiri pe aceeasi tema

- Falavius Deaconescu, gorjanul acuzat de tentative de omor, a primit o veste neplacuta. Curtea de apel Craiova a majorat pedeapsa acestuia la 6 ani și 8 luni de inchisoare , de la 5 ani și doua luni. Barbatul a primit aceasta condamnare in urma unui scandal ce a avut loc in data de 31 ianuarie, a anului…

- Un barbat din California inchis pentru crima in 1978 si eliberat in 2017, dupa ce probele ADN i-au stabilit nevinovatia, va primi 21 de milioane de dolari compensatie pentru cei 38 de ani petrecuti pe nedrept...

- Pentru doua surori gemene, ambele cu dizabilitați, propriul tata le-a fost torționar, timp de zece ani. Fetele au fost ținute legate in lanțuri, batute și violate de cel care le-a dat viața și ar fi trebuit sa le protejeze. Astazi, barbatul și-a primit pedeapsa.

- Astazi, imaginile cutremuratoare care au fost facute publice din comuna Arsura, Vaslui au revoltat Romania. O mama isi bate copilul cu salbaticie, cat tatal filmeaza. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Vaslui a intervenit in acest caz.

- Un irlandez care a inghițit un inel cu diamante a fost condamnat la aproape 9 ani de inchisoare, de o instanța din Turcia. Judecatorii nu i-au acordat deloc circumstanțe atenuante turistului care a comis furtul dintr-un magazin din Marmaris. El s-a aparat cu o poveste lacrimogena, dar nu a primit deloc…

- Accidentul s-a produs in anul 2016. Calugarul, care avea permis de doar jumatate de an, circula cu viteza foarte mare la volanul unui autoturism Toyota Hilux cu volan pe partea dreapta. Barbatul a intrat intr-o depasire riscata si cand a revenit pe sensul de mers a pierdut controlul volanului si s-a…

- Magistrații Tribunalului Gorj au stabilit, miercuri, prima sentința in dosarul in care un șofer a fost trimis in judecata pentru dare de mita. Barbatul acuzat ca a incercat sa-i dea spaga unui politist rutier care l-a oprit in trafic, pe raza comunei Scoarța, a fost condamnat fara acord de…