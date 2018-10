Zoe Archer, 22 de ani, și-a dat seama ca se intampla ceva cu fiica ei, Alisha Riley, dupa ce a vazut ca aceasta iși tot ținea capul pe partea stanga. Mama copilului de 14 luni a avut incredere in instinctele ei și a dus-o pe fetița la doctor, acolo unde, dupa ce i s-au facut mai multe teste, s-a descoperit ca Alisha are o tumoare cerebrala canceroasa . Femeia din Huyton, Merseyside, a observat prima oara simptomul avut de fetița in luna februarie a acestui an, cand micuța „iși ținea capul pe partea stanga”, potrivit mirror.co.uk. „Iși inclina capul puțin, dar a facut asta pentru cateva zile și…