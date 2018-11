Stiri pe aceeasi tema

- Robert Bowers, americanul in varsta de 46 de ani acuzat de masacrul de la o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, a comparut luni pentru prima oara in fata instantei, incatusat si asezat intr-un carucior cu rotile, relateaza agentiile internationale de presa.

- Robert Bowers, americanul in varsta de 46 de ani acuzat de masacrul de la o sinagoga din Pittsburgh, statul Pennsylvania, a comparut luni pentru prima oara in fata instantei, incatusat si asezat intr-un carucior cu rotile, relateaza agentiile internationale de presa preluta de Agerpres. Sedinta…

- Destinul unei tinere a fost marcat de o tragedie inca de la inceputul vieții, atunci cand mama ei s-a aruncat cu ea in brațe de la inalțime. La 15 ani de atunci, fata a facut un gest șocant. Yazmina Howard avea trei ani cand mama sa s-a aruncat de la etajul 7 al blocului in care locuiau, din Maidstone,…

- Zeci de papuși voodoo sinistre, strapunse cu bolduri, au aparut in orașul Zavetny din sed-vestul Rusiei, inspaimantand localnicii. Mai mulți pensionari susțin ca dupa apariția acestora, au inceput sa aiba probleme cu presiunea arteriala.

- Imaginile șocante au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-un bar din Norwich, Marea Britanie. Unul dintre cei trei polițiști care au fost chemați la local dupa ce a avut loc un incident este vazut cum lovește, in mod repetat, o femeie in timp ce iși ține copilul in brațe. Deși imaginile…

- Un tanar a vrut sa se sinucida in portul Constanta marți diminea, 28 august. Din fericire, a fost scos cu o barca, fiind conștient, cu dispnee, și transportat la spital. Tentativa de sinucidere, in aceasta dimineata, in jurul orei 5.26, in portul Constanta, in zona Danei 38. Un barbat in varsta de 31…

- Un tanar de doar 19 ani si iubita lui s-au aruncat de pe un bloc cu 14 etaje, legati la maini cu catuse. Tragedia a avut loc in dimineata zilei de sambata (18 august), in districtul Balashikha, Rusia. Baiatul este fiul fostului deputat Maxim Shingarkin.

- Un tanar de doar 19 ani si iubita lui s-au aruncat de pe un bloc cu 14 etaje, legati la maini cu catuse. Tragedia a avut loc in dimineata zilei de sambata (18 august), in districtul Balashikha, Rusia. Baiatul este fiul fostului deputat Maxim Shingarkin. Roman Shingarkin si iubita lui Alexandra Solovyova,…