- Numarul doi in clanul Cordunenilor, Petronel Corduneanu, a fost achitat de judecatori dupa ce, in prima instanta, primise o sentinta de 14 ani de inchisoare, informeaza B1 TV.Citeste si: Scandal MONSTRU in lumea teatrului! Actori de RENUME acuza ca au fost INSELATI cu mii de euro: 'Nu poti…

- Scandal la Gradinița din Radulenii Vechi, raionul Florești. Un grup de parinți acuza angajații instituției de faptul ca lasa des copiii fara supraveghere și folosesc blocul alimentat pentru a pregati bucate pentru mese de pomenire și zile de nașteri. Conducerea instituției neaga acuzațiile. Poliția…

- Scandal la gradinița din Radulenii Vechi, raionul Florești. Un grup de parinți acuza angajații instituției de faptul ca lasa des copiii fara supraveghere și folosesc blocul alimentat pentru a pregati bucate pentru mese de pomenire și zile de nașteri.

- O propunere a fermierului ialomițean Arnaud Perrein inflameaza spiritele. Acesta este acuzat ca dorește sa creeze un nou «bir» de 0,5 euro/ha pentru agricultori. Potrivit lui Arnaud Perrein, «suma este o taxa profesionala de reprezentare a fermierilor romani la Bruxelles». Validitatea propunerii a fost…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau...

- Scandal in echipa de Cupa Davis a Romaniei, dupa un meci care trebuia sa fie doar o formalitate. "Tricolorii" au invins Luxemburg cu 3-1, la Piatra Neamt, iar Marius Copil, tenismenul care a castigat doua jocuri, l-a pus la punct pe Nicolae Frunza, invins in prima partida cu Ugo Nastasi, scor 7-6,…

- Botosaneanul Petru Mircea, fostul soț al regretatei Madalina Manole, se afla din nou in conflict cu familia artistei dupa ce a criticat un spectacol organizat pentru cantareața de fratele acesteia.

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a aprobat Proiectul Consiliului Local Cugir privind Rețeaua școlara organizata la nivelul orașului pentru anul de invațamant 2018 – 2019. Potrivit hotararii adoptate de legislativul local, in decembrie 2017, reteaua scolara propusa de administratia locala a suferit…

- Magda Vasiliu, prezentatoarea TV al carei baietel este bolnav de cancer, este revoltata. Ea a distribuit un caz care a facut inconjurul internetului, un apel catre ministrul sanatatii al unei bolnave de cancer.

- Patru echipaje de pompieri au fost trimise in localitatea Cucuruzeni, raionul Orhei pentru a interveni la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o cantina școlara. Apelul la serviciul 901 a fost recepționat la ora 12.20 minute. Din primele informații s-a stabilit ca acoperișul unei cladiri utilizate…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- Un om de afaceri din Novaci a primit in ultimul an mai multe amenzi de la autoritatile locale sau cele de mediu, dar si de la politie, pentru ca s-a apucat sa sape o groapa uriasa la intrarea in comuna Polovragi sub pretextul ca va amenaj...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat vineri, la Slatina, despre ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca "aproape niciunul nu e la locul lui" si ca au fost nominalizati pentru aceste functii "oameni care nu cunosc domeniul". El a opinat ca printre cauzele care au determinat nerealizarea obiectivelor…

- Pe culoarul Clinicii de Chirurgie Vasculara a Județeanului din Timișoara, pacienții proaspat operați și cu perfuzii puse dorm pe hol, in vazul tuturor. Nu mai au loc in saloane, spune șeful clinicii, cel care i-a internat așa. Managerul, insa, ii explica in ce secții erau locuri libere și unde puteau…

- La Galati a izbucnit un adevarat scandal al apei, dupa ce un functionar din Primarie a avut lipsa de inspiratie sa justifice, la cumpararea de filtre de apa pentru instituție, ca dispozitivele sunt necesare pentru ca in apa potabila s-ar afla sedimente, clor rezidual, pesticide si chiar… detergenti!…

- Fiecare persoana are o dualitate a sa, fiind construita atât din calitati, cât si din defecte. Din punct de vedere zodiacal, toate semnele sunt marcate de puncte forte, dar si de cele slabe.

- Cunoscutul jurnalist italian Gianluca Di Marzio a scris pe blogul sau ca CS U Craiova il vrea pe portarul lui Chievo, Andrea Seculin, in varsta de 27 de ani. Conform sursei citate, se precizeaza ca tratativele au demarat și s-ar putea ajunge la un acord in urmatoarele zile. Seculin a crescut la Fiorentina,…

- Un puternic incendiu a izbucnit, marti seara, la o hala de productie a alimentelor in Topoloveni, judetul Arges, flacarile manifestandu-se pe aproximativ 1.600 de metri patrati. Mai multe echipaje de pompieri actioneaza in zona, deocamdata nefiind anuntate victime.Potrivit Inspectoratului…

- Deși, in timpul anului, cei 94 de beneficiari nu prea se inghesuie la pranzul cald oferit de Cantina de Ajutor Social din Barlad, ba chiar il refuza, acum, de sarbatori, se calca in picioare ca sa-și primeasca pachetele. Nici nu e de mirare: fiecare primește mai bine de 20 de kilograme de produse, din…

- Jurnalistii spanioli au participat la un test cu noua Dacia Duster si au publicat cele cinci concluzii pe care le-au tras, scrie ziare.com Publicatia Auto Facil a mers in Grecia pentru a testa noul Duster si a avut 5 concluzii pozitive despre modelul recent lansat de constructorul de…

- Trenul a transportat containere de 12 metri de la Wuhan, China, la Dourges, Nordul Franței, pentru clientul sau PSA, in mai puțin de 3 saptamani. Trenul bloc a plecat pe data de 3 noiembrie din Wuhan, ruta sa traversand Kazakhstan, Rusia, Bielorusia, Polonia și Germania inainte de a ajunge la terminalul…

- In urma cu putin timp pe strada Comuna din Paris a Municipiului Targu Jiu a avut loc un accident usor intre doua masini fara victime. Articolul ACUM: Accident pe strada Comuna din Paris, Targu Jiu! Vezi FOTO! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Una dintre cele mai importante instituții financiare și de dezvoltare din lume, Grupul Bancii Mondiale (WBG), este pe punctul de a opri finanțarea pentru explorare in domeniul petrolului și a gazelor, in incercarea de a contribui la combaterea schimbarilor climatice. Dupa 2019, WBG - care…

- În legatura cu aparițiile în presa "a unor informații eronate ce țin de compania noastra, declaram oficial ca compania Meet House (corect Meat House n.r.) nu figureaza în nici un conflict ce ține de calitatea producției, încalcari financiare etc.", se arata într-o…

- Nationalistii corsicani Gilles Simeoni si Jean-Guy Talamoni au obtinut duminica o victorie electorala care le da cheile viitoarei colectivitati teritoriale unice. Acestia au cerut Guvenului de la Paris sa lanseze negocieri cu privire la dosarele pe care ei le apara, relateaza AFP.

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel putin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va intampla anul acesta si nici probabil anul viitor, insa presedintele…

- Jean Todt, fostul șef de la Ferrari, a vorbit in cadrul festivitații de includere a lui Michael Schumacher in „Hall of Fame” al Formulei 1, despre starea de sanatate a fostului pilot. Schumacher a fost reprezentat la marele eveniment desfașurat la Paris de catre Jean Todt, fostul șef de la Ferrari…

- O expoziție organizata la Berlin și dedicata mai multor "martiri" din istorie, in randul carora se afla și unul dintre autorii atentatelor de la Paris din 2015, a provocat scandal in Germania și a determinat un protest oficial din partea Franței, a anunțat luni AFP. Intitulata…

- O expozitie organizata la Berlin si dedicata mai multor "martiri" din istorie, in randul carora se afla si unul dintre autorii atentatelor de la Paris din 2015, a provocat scandal in Germania si a determinat un protest oficial din partea Frantei, a anuntat luni AFP. Intitulata "Muzeul Martirilor',…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Calitatea primordiala a democrației nu este aceea de a reprezenta fidel voința populației sau aceea de a aduce prosperitatea ci aceea de a impiedica adversitațile sa devina iremediabile. Interesele contradictorii pot produce violența. Ideile contradictorii pot produce violența. Dar democrația mediaza…

- In 4 decembrie, Tillerson se va afla la Bruxelles, unde se va intalni cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg si va participa la reuniunrea ministrilor de Externe din statele NATO, in 5 - 6 decembrie.La Bruxelles, oficialul american se va intalni si cu oficiali belgieni, dar si cu…

- Protestele sunt interzise in Piața Victoriei in perioada 2-20 decembrie, pentru „Festivalul de colinde si obiceiuri de iarna”. Primaria Capitalei a confirmat organizarea evenimentului. Urmatorul protest al Comunitatii Coruptia ucide fusese deja anuntat pentru 1 decembrie, de la ora 18.00, chiar in…

- O imagine in care apare Mos Craciun ingenuncheat, iar in spatele sau silueta unui membru al Statului Islamic, cu fata acoperita, pregatit sa-l decapiteze, circula pe o retea de socializare, fiind distribuita de suporterii organizatiei. Aceasta este insotita de un text, prin care se face referire la…

- Federal-Mogul Motorparts, o divizie a Federal-Mogul LLC, a anuțat faptul ca brandul sau emblematic, Champion®, a lansat o noua gama de componente de franare in completarea portofoliului sau existent de produse aftermarket. Prin aceasta extindere a gamei de produse, Champion devine o soluție integrata…

- Mormantul Denisei Raducu este, in aceste momente, scena unui fapt greu de imaginat. Mai exact, acolo, pe langa florile și lumanarile care ard fara incetare, locul fiind ingrijit exemplar de parinții cantareței, iși facuse ”culcușul” și unul dintre ursuleții de pluș ai vedetei.

- Euro, la un maxim istoric Potrivit cotatiei oficiale afisata marti de Banca Nationala a Romaniei, euro a ajuns la 4,6551 lei, nivel pe care nu l-a mai atins niciodata pana in prezent. Valoarea de marți a depașit precedenta cotație mininima a leului, de 4,6495, din 13 noiembrie 2017. Leul s-a prabusit…

- Consiliul Concurenței a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna, unul dintre posibilele motive fiind creșterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor și pune presiune pe inflație, a…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie si-a anuntat demisia din functia de premier al Libanului, a confirmat sambata la Paris ca va reveni la Beirut pentru sarbatoarea nationala, pe 22 noiembrie, si a anuntat ca va vorbi atunci despre situatia politica din tara sa, relateaza AGERPRES, citand AFP si dpa. …

- Rafael Nadal a câstigat procesul cu fostul ministru al Sanatatii si Sportului din Franta, Roselyne Bachelot, care l-a acuzat pe tenismenul spaniol ca s-ar fi dopat. Tribunalul din Paris i-a dat câstig de cauza lui Nadal, care va primi despagubiri în valoare de 10.000…

- Agentia Europeana de Mediu si Comisia Europeana au lansat joi un nou indice privind calitatea aerului, care le permite utilizatorilor sa verifice calitatea actuala a aerului in toate orasele si regiunile Europei. Noul serviciu online ofera informatii cu privire la situatia actuala a calitatii aerului,…

- Convenția a fost adoptata in 1972, informeaza Delegația permanenta a Romaniei pe langa UNESCO. Adunarea Generala se desfașoara la sediul UNESCO din Paris, in zilele de 14 și 15 noiembrie, cu participarea celor 193 de State parți la Convenția din 1972, scrie Agerpres. Printre subiectele…

- O perchezitie era in curs marti, la Paris, la sediul grupului Lafarge, suspectat ca a finantat in mod indirect grupari jihadiste in Siria, inclusiv organizatia Statul Islamic (SI), au declarat surse apropiate anchetei si producatorului de ciment pentru AFP, scrie news.ro.”Anchetatorii francezi…

- Cota zilei din tenis – Alexander Zverev vs Marin Cilic Alexander Zverev, of Germany, reacts to a point against Roger Federer, of Switzerland, during the final of the Rogers Cup tennis tournament Sunday, Aug. 13, 2017, in Montreal. (Paul Chiasson/The Canadian Press via AP) Sursa foto: metro.co.uk Cota…

- Și cei cu o situație materiala mai modesta sunt preocupați de acest aspect, dar intr-o mai mica masura, principala cauza fiind aceea ca alimentele mai sanatoase au prețuri mai mari. Deși rata obezitații a crescut alarmant, atat in randul populației adulte, cat și in randul copiilor, se pare ca romanii…