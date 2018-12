Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din SUA a anunțat ca se desparte de iubitul ei chiar la petrecerea organizata cu ocazia zilei de naștere. Un amic care se afla la eveniment a filmat momentul, iar acesta a devenit viral pe Twitter. Tiana Perea (21 de ani), din Texas, a vazut in telefonul iubitului ei mesaje compromițatoare…

- Sambata a izbucnit un incendiu de proporții la Chester Zoo, cea mai mare gradina zoologica acoperita din Marea Britanie. Vizitatorii și animalele de acolo au fost evacuate in timp ce pompierii s-au luptat mai multe ore cu flacarile, scrie The Guardian. Incendiu a izbucnit in sectiunea „Padurea Musonica”,…

- Prințul Harry este in pericol? Potrivit presei britanice, acesta ar fi fost amenințat cu moartea de o grupare neonazista, pentru simplul motiv ca s-a casatorit cu Meghan Markle. Este pentru prima data cand prințul Harry este amenințat cu moartea Presa internaționala informeaza ca, de mai multe zile,…

- Presedintele american, Donald Trump, si-a anulat o conferinta de presa planificata la summitul G20, invocand decesul fostului presedinte George H.W. Bush. "Din respect pentru familia Bush si fostul presedinte George H.W. Bush, vom astepta pana dupa funeralii pentru a tine o conferinta de presa", a scris…

- Lady Beth Douglas a murit in luna martie a acestui an din cauza unui stop cardio-respirator cauzat de supradoza cu cocaina. Ea era cea mai mica fiica a Lordului David, al 12-lea marchiz de Queensberry. Tanara a fost descoperita inconștienta intr-un apartament din Notting Hill de catre iubitul ei, Jenan…

- O fetița de 6 ani din Tiverton, Anglia, a fost spitalizata dupa ce colegii ei de școala au harțuit-o. Mesajul mamei ei a devenit viral pe internet. Sophia are doar 6 șase ani și a ajuns pe patul de spital dupa ce a fost victima violenței psihologice, așa cum este definit termenul de bullying . Fenomenul…

- Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a dezmintit joi informatiile din presa privind finalizarea cu Marea Britanie a unui acord privind serviciile financiare, transmite AFP preluata de Agerpres. 'Articole eronate in presa despre Brexit si serviciile financiare', a scris Barnier…

