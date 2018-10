Stiri pe aceeasi tema

- Cel care a provocat accidentul, Florin Muntean, un tanar de 31 de ani, obisnuia sa se laude prietenilor de pe Facebook cu performantele masinii sale. Asa s-a intamplat si vineri seara. Muntean conducea cu peste 180 de kilometri pe ora, dupa cum se observa si din imaginile pe care le-a filmat singur,…

- Vineri seara, intre localitatile Jebel si Voiteg, la aproximativ 35 de kilometri de Timisoara, a avut loc un grav accident rutier, in urma caruia si-au pierdut viata doua persoane, iar alte patru au ajuns la spital.

- Natalie Hood a fost gasita moarta ieri dupa-amiaza, la cateva zile dupa ce fiica ei, Casey, si-a pierdut viata la varsta de 18 ani, intr-un accident rutier."Imi vreau fetita inapoi" este mesajul pe care Natalie l-a postat inaintea decesului, potrivit The Sun.

- Un șofer craiovean a transmis live in timp ce avea 3 copii pe bancheta din spate. Mai mult decat atat, la un moment dat, o fetita a fost așezata de șofer la volan. Un șofer craiovean a transmis live in timp ce avea 3 copii pe bancheta din spate, o fetița fiind așezata la volan […] The post Un șofer…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) considera inacceptabila orice asociere intre cetatenii unei tari si un fenomen infractional, orice manifestare care poate genera fenomene de ura rasiala sau xenofobie, arata un raspuns al MAE transmis la solicitarea AGERPRES. Reactia MAE vine in contextul…

- O tanara mama si fetita sa de 18 luni, din Palestina, au fost ucise intr-un raid aerian israelian in noaptea de miercuri spre joi in Fasia Gaza, a declarat serviciul palestinian de sanatate din acest teritoriu, transmite AFP.

- U Craiova incearca sa se carpeasca pe parcurs, dupa ce a avut un start de sezon ratat, fiind pe ultimul loc in clasament, fara gol marcat. Oltenii au adus sub forma de imprumut, din Serie B, de la Foggia, pe mijlocasul Matteo Fedele, un