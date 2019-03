Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie fara margini in județul Cluj! Un baiețel de 2 ani a fost strivit de o ușa metalica. Potrivit autoritaților, accidentul s-a produs in urma caderii unei uși metalice sprijinita de perete, peste baiețelul de 2 ani. Unul dintre vecini iși schimbase ușa veche și o sprijinise de peretele scarii.

- Cel puțin noua persoane au murit în Sao Paulo, dupa ce doi tineri au intrat miercuri într-o școala și au tras focuri de arma, relateaza Reuters, citând Globo TV.UPDATE 16.47: Cel puțin noua persoane au murit, a anunțat poliția. Bilanțul anterior anunțat de Globo era de opt persoane…

- Sapte copii, despre care autoritatile cred ca fac parte din aceeasi familie, au murit in urma unui incendiu izbucnit in orasul canadian Halifax, a informat marti Politia, relateaza site-ul postului BBC.

- Barbatul care a murit, vineri dimineata, in urma unui accident rutier in judetul Constanta, era militar in cadrul Fortelor Navale pentru Operatii Speciale si participase la trei misiuni internationale, in Afganistan.

- In Bulgaria urmeaza sa fie declarata epidemie de gripa in regiunea Vidin, la granita cu Romania, dupa ce masura a fost deja luata in Ruse. 12 oameni, printre care si un copil de 5 ani, au murit din cauza bolii, scrie digi24.ro.Este epidemie si in numeroase regiuni din Ungaria.

- Tragedie fara margini pentru o mare artista! I-au murit toti cei cinci copii, iar fetita care ii purta numele a fost sfasiata de un caine! Suferinta a daramat-o! O colega de scena a gasit-o in agonie.

- Un barbat in varsta de 59 de ani, din Dolhestii Mici, a murit duminica dupa ce camera in care dormea a fost cuprinsa de flacari. La fata locului au fost trimise echipaje de la Detasamentul de Pompieri Suceava, dar si de la punctul de lucru din Dolhasca.Dupa ce au lichidat incendiul, pompierii au ...

- In urma carambolului, cei doi soferi de camion, dar si cinci copii cu varste intre 9 si 14 ani si-au pierdut viata. Alti opt oameni, printre care patru minori, au fost internati la spitalele din apropiere. Masina apartinea unei biserici si transporta cel putin 12 copii. Pompierii s-au luptat…