- Reprezentanții Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi „Petru Rareș” Falticeni sunt in stare de șoc, dupa ce au aflat ca Irina-Cristina Airinei a fost accidentata mortal, in timp ce traversa strada cu bebelușul in carucior. Ofițerul Irina-Cristina Airinei a murit pe loc in urma impactului violent,…

- O femeie jandarm si fetita ei in varsta de un an si jumatate au fost spulberate pe o trecere de pietoni din Suceava, de un sofer care circula cu viteza foarte mare in oras. Din cauza ranilor grave, femeia, in varsta de 40 de ani, a murit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul s-a petrecut miercuri la pranz, martorii spunand ca in urma impactului puternic femeia a fost proiectata prin aer cateva zeci de metri. Aceasta a suferit leziuni foarte grave, fiind gasita de echipajul ambulantei in stare de inconstienta. Ulterior, in ciuda eforturilor medicilor, femeie…

- O fetita in varsta de noua ani si un barbat au murit in urma unui accident rutier produs vineri seara, pe drumul care leaga Timisoara de vama Moravita, intre localitatile Jebel si Voiteg.

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe o trecere de pietoni din Pitești. Accidentul a avut loc in aceasta dimineața, pe strada Negru Voda din Pitești. Șoferul este un tanar din Pitești de 23 de ani. La fața locului a intervenit un echipaj SMURD TIM, care a preluat victima și a dus-o la spital. Femeia…

- O fetița de 10 ani a murit, marți, dupa ce a fost spulberata pe trecerea de pietoni de un TIR, in timp ce copila traversa DN 1B, in localitatea Loloiasca, pe trecerea de pietoni, scrie Mediafax.Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere, un TIR inmatriculat in Moldova, care circula din direcția…

- Un barbat a murit pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, fara sa fi fost victima vreunui accident de circulație. Omului i s-a facut rau și a cazut din picioare, lovindu-se cu capul de bordura.

- Doi tineri de 15 și 18 ani din Vaslui au fost grav raniți, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce au fost loviți pe o trecere de pietoni din stațiunea Mamaia de o mașina. Șoferul acesteia a fugit și este cautat de polițiști. Potrivit IPJ Constanța, un șofer a surprins, in noaptea de duminica […]…