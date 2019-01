Stiri pe aceeasi tema

- CARNAGIU pe SOSEA: Doua persoane au MURIT si alte doua au fost ranite grav dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal Doua persoane au murit si alte doua au fost ranite dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe E85 – DN2. Potrivit primelor informatii, soferul unuia dintre autoturisme a adormit, a pierdut…

- Doi tineri de 24 si 25 de ani au murit, marti dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 52, intre Alexandria si Furculesti, judetul Teleorman. Un adolescent de 16 ani este in stare grava la spital. Cei trei au intrat cu masina intr-un copac de pe marginea drumului, potrivit news.ro.Potrivit…

- Doi tineri au murit dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un stalp. Accidentul s-a produs azi dimineata in centrul Capitalei. Alte doua persoane au ajuns la spital in stare grava. Una dintre victime este in coma.

- O femeie si copilul ei de aproape 2 ani au fost spulberati pe trecerea de pietoni de langa Tribunalul Suceava, de o masina condusa de un tanar sofer grabit care nu le a acordat prioritate, scrie m.monitorulsv.roAccidentul s a petrecut miercuri la pranz, martorii spunand ca in urma impactului puternic…

- Barbatul, in varsta de 61 de ani, grav ranit in accidentul rutier de pe DN39, in apropiere de Mangalia a decedat la Spitalul Municipal Mangalia ieri, in jurul orei 20:15.Reamintim ca, pe DN 39, in afara localitatii Mangalia, ora 17:45, un barbat a condus un autoturism dinspre Constanta catre Mangalia.…

- Tragedie joi (25 octombrie) seara pe pasajul rutier Micalaca din Arad. O mașina cu patru tineri a zburat de pe pasajul Micalaca. „Accidentul din aceasta seara a avut loc in jurul orei 20,20, cand un tanar de 24 de ani, din Arad, a condus un autoturism pe Calea Radnei, inspre Podgoria, iar pe pasajul…

- Doi tineri si-au pierdut viata, joi seara, in municipiul Arad, iar alti doi au fost raniti, dupa ce autoturismul in care se aflau a cazut de pe un pasaj rutier, de la o inaltime de 10 metri, transmite News.ro. Accidentul s-ar fi produs din cauza vitezei si a neatentiei soferului.

- Imagini Accident cumplit. Un barbat a murit si altul a fost ranit grav Un barbat a murit, iar altul a fost ranit in urma unui accident rutier produs pe DN 2, intre municipiul Focsani si localitatea Garoafa. Prima ipoteza a politistilor este ca soferului care a provocat accidentul, un barbat de 70 de…