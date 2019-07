Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Vorona, judetul Botosani, se afla o adevarata dinastie de tesatoare traditionale. Bunica, fiicele si nepoata lucreaza la acelasi razboi de tesut, vechi de 100 de ani, ducand mai departe un obicei mostenit de cinci generatii, in familie. La randul lor, predau gratuit cursuri elevilor interesati…

- Rasturnare de situație in incidentul dintre Anamaria Prodan și Dan Alexa! Este vorba despre episodul care a facut valva in mass-media autohtona, iar imaginile uluitoare in care Anamaria Prodan l-a lovit pe Dan Alexa, la scurt timp dupa finalul partidei Astra Giurgiu – FC Botoșani, au șocat intreaga…

- Patronul clubului Astra Giurgiu, Ioan Niculae, a vorbit in premiera despre incidentul șocant dintre antrenorul Dan Alexa și impresarul Anamaria Prodan, consumat la finalul partidei Astra Giurgiu - FC Botoșani (2-2). Anamaria Prodan l-a palmuit peste fața pe tehnicianul Astrei in holul de langa vestiare,…

- Ioan Basea si-a inceput cariera ca profesor, in mediul universitar, insa El Doradoul afacerilor romanesti din anii ’90 l-a atras si pe el. Dupa mai multe incercari, s-a gandit la un business in care sa lucreze cot la cot cu fiica sa.

- O mama și fiica sa au fost ucise de catre trei barbați dupa ce au fost acuzate de vrajitorie în nord-estul Indiei, a spus sâmbata poliția, relateaza AFP. O femeie de 50 de ani și fiica ei au fost batute de catre vecinii lor înainte ca acestea sa fie înjunghiate fatal miercuri…

- Cum s-a incheiat o discuție mai aprinsa intre o mama și fiica acesteia?-prin intervenția jandarmilor. S-a intamplat sambata in jurul orei 14:00, in Alba Iulia cand cele doua femei nu au ținut cont de locatarii din bloc și de faptul ca ora aceea este prevazuta ca fiind ora de odihna. Acestea și-au strigat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Nu știu cați dintre cititorii acestei rubrici au vazut ”Zilele abandonului”, un film realizat de Roberto Faenza in 2005, cu Margherita Buy, Luca Zingaretti și Goran Bregovic in rolurile principale, film nominalizat la Leul de Aur la Festivalul de Film de la Veneția. Pot citi insa…