Stiri pe aceeasi tema

- Solistul trupei OneRepublic, Ryan Tedder, a povestit recent ca, pe cand era pe culmile succesului, calatorea atat de mult incat, la un moment dat, copiii sai nu l-au recunoscut cand s-a intors acasa. Recent, grupul s-a intors dintr-o pauza de doi ani și a lansat un nou single, ‘Rescue Me’. Ryan, in…

- Un reprezentant al societații civile din Rusia a fost intors acasa de pe Aeroportul din Chișinau. Este vorba de președintele Camerei Societații Civile a Rusiei, Alexandr Malkevici.Informația a fost confirmata de poliția de frontiera.

- O tanara de 20 de ani din Rusia a murit in timp ce iși facea baie. Statea pe telefon, in timp ce acesta era la incarcat, și la un moment dat l-a scapat in cada. Mama Nastyei s-a intors de la...

- Rețeaua de propaganda rusa RT (fosta Russia Today) îi obliga pe angajații sai sa semneze acorduri ce îi obliga sa pastreze tacerea referitor la activitatea lor în aceasta companie, timp de 20 de ani dupa ce o parasesc, potrivit EUvsDisinfo.eu, site ce urmarește propaganda rusa.…

- Paul Georgescu nu poate fi oprit! Dupa ce a vorbit la „Neatza cu Razvan și Dani” despre momentul in acre a devenit primul roman care a inotat fara costum de protectie 1.600 de metri in apa inghetata, „Omul de Oțel” a devenit campion mondial de inot in apa inghetata.

- In ultimii zece ani, Romania a devenit un centru important in domeniul IT&C, acest sector inregistrand creșteri solide de la un an la altul. Gradul ridicat de atractivitate generat de calitatea muncii prestate de specialiștii din Romania din IT&C a determinat unele companii straine, care nu au prezența…

- Marian Sima, de 44 de ani, din Bari, și-a ucis soția, Anita Betata Rzepecka, in varsta de 30 de ani, de origine poloneza. Femeia a murit pe 8 iulie 2017. Cearta pornise de la un motiv stupid: barbatul era furios...

- O copila de 11 ani, din statul american Maryland, a fost pusa sub acuzare dupa ce a agresat un copil de un an, care a murit in urma ranilor suferite. Auritațile au arestat-o pe fata, care se afla acum...