Clipul promoveaza o opțiune a aplicației Netflix, care permite descarcarea producțiilor, pentru a fi urmarite atunci cand lipsește conexiunea la internet, scrie Pagina de Media.

"Vreau sa sune telefonuuuul". "Isterica de la miezul noptii", Adela Lupse, a ajuns o adevarata BOMBA SEXY GALERIE FOTO

Amuzant este textul care curge pe crawl, in care Netflix spune, printre altele, "Apropo, nu, nu știm cand apare sezonul cinci din Jane The Virgin și, nu, logic ca nu bagam GOT pe Netflix. D'oh!".