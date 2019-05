Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat in judetul Buzau, la 116 kilometri adancime, la ora 00.58.Potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului cutremurul a fost localizat la intersectia coordonatelor lat 45.54; lon 26.40.Epicentrul…

- Toti competitorii electorali trebuie sa elimine bannerele si materialele publicitare pe care le au utilizat pana acum in activitatea de promovare pana vineri, la ora 24,00, altfel vor fi sanctionati.Campania electorala pentru alegerile europarlamentare incepe sambata, la ora 7,00, si se incheie pe 25…

- Un seism cu magnitudinea 2.3 a fost inregistrat azi noapte, de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 23.40, in judetul Buzau.Potrivit sursei citate cutremurul a avut hipocentrul la 140 de kilometri adancime.Epicentrul a fost localizat la coordonatele…

- Pedeapsa cu moartea nu mai e prezenta în multe state civilizate, dar asta nu înseamna ca ea nu se mai practica nicaieri. Sunt multe state care își executa infractorii pentru fapte extrem de grave.

- Incepand de la miezul nopții de marți spre miercuri, polițiștii rutieri din toate statele Uniunii Europene vor acționa simultan, pentru depistarea celor care depașesc viteza legala. Miercuri, 3 aprilie, intre orele 00:00 – 24:00, se va derula acțiunea Speed Marathon, pentru reducerea numarului de accidente…

- Copilul, in varsta de 13 ani, a spus jandarmilor ca parinții lui sunt plecați din țara, și ca se afla in grija bunicilor. Jandarmii au decis sa-l transporte ... The post Copil surprins hoinarind pe strada, la miezul nopții. Parinții, plecați din țara appeared first on Renasterea banateana .

- Este cutremur pe aceasta piața din Romania, dupa o dezvaluire-bomba facuta de analistul politic Cozmin Gușa. Patronul Realitatea TV și moderatorul emisiunii „Romania 2019” a dezvaluit ca a fost nevoit sa treaca la amenințari, pentru ca aceasta importanta instituție a țarii sa nu fie acaparata.Potrivit…