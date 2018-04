Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș celebreaza Centenarul prin lansarea in mediul online a unui film etnografic, intitulat: „Colecții și colecționari. Din zestrea județului Timiș”, realizat de Alina Mafa.

- Intrebata in cadrul emisiunii „Adevar sau provocare“, de pe Unica.ro, ce porecle crede ca i s-ar atribui, Diana Dumitrescu a spus ca „Arțagoasa“ ar fi cea mai potrivita pentru ea și a amintit cateva alte nume cu care a fost strigata de-a lungul timpul de catre cei apropiați. Diana Dumitrescu a avut…

- Intr-un interviu acordat presei italiene in Saptamana Mare dinaintea Paștelui catolic, Papa Francisc spune ca ”Iadul nu exista – ceea ce exista este disparitia sufletelor pacatoase”, citeaza Agerpres La Reppublica. “Nu exista niciun iad in care sufletele pacatosilor sunt condamnate sa sufere pentru…

- Interpreta de muzica ușoara Monica Anghel a afirmat ca nu se teme de trecerea anilor și ca iși asuma atat varsta pe care o are, cat și defectele. Monica Anghel, in varsta de 46 de ani, este considerata posesoarea uneia dintre cele mai bune voci feminine din industria muzicala din țara noastra. De-a…

- Fostul prezentator de televiziune Madalin Ionescu a fost dintotdeauna o fire rebela. Despre perioadele lui de cautare și de rebeliune, Madalin Ionescu facea marturisiri de suflet. Madalin Ionescu, care este casatorit cu jurnalista Cristina Șișcanu , a realizat și a prezentat numeroase emisiuni de televiziune.…

- In august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepata in casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era casatorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat in 2007. Cei doi au impreuna o fiica, Anastasia. ”Vreau ca oamenii care vin la mine sa nu fie musafiri,…

- "Domnul Dragnea nu mi-a spus daca se casatorește. Cred ca este un subiect privat, dar daca ne va face un astfel de anunț și ne va invita, vom onora invitația, mai ales ca suntem nași de profesie", a zis Gabriela Firea. "Mi s-a parut ceva absolut normal sa stea in primul rand, la Congresul…

- In conditiile in care Brexit-ul aduce ingrijorare pentru multi romani care muncesc in Marea Britanie, iata ca medicii nu mai au nicio spaima. Prestand ore virtuale de consultatii, ei pot castiga pana la 5.000 de lire lunar. Salvarea vine de la ideea unei farmacii online din Anglia care a anuntat ca…

- Liviu Dragnea a relatat ca Viorica Dancila i-a spus ca in ultimele zile a fost sunata de foarte multi colegi si membre ale Organizatiei de Femei a PSD, care au indemnat-o sa candideze. Viorica Dancila l-a anuntat ca a decis sa candideze pentru functia de presedinte executiv al partidului.…

- Anglia se poate retrage de la Campionatul Mondial Rusia 2018, in cazul in care Kremlinul va fi gasit responsabil pentru presupusa tentativa de asasinare a unui fost spion rus. Sergei Skripal (66 de ani), un fost spion rus refugiat in Marea Britanie, și fiica acestuia se afla in stare critica dupa ce…

- Despre compania Maisadour Semences se știe ca ofera o genetica superioara, dar și semințe de calitate cu scopul de a valorifica cat mai eficient producțiile agricole. Avand in vedere crearea de noi hibrizi mult mai performanți care sa se adapteze diferitelor situații de mediu, departamentul Cercetare…

- EXATLON ROMANIA. Claudia Pavel a povestit experienta sa intr-un interviu pentru cel mai noua numar al revistei "Tango. Marea Dragoste". "Am primit propunerea la final de noiembrie 2017. Am zis da, de principiu, din prima clipa, pentru ca mi parut o idee foarte tare, mai ales ca mi s-a explicat ca…

- Pepe și Liviu Varciu vor pleca impreuna, in Anglia, iar pe 10 martie vor canta intr-o crama. Chiar daca va face deplasarea ca MC (maestru de ceremonii), actorul va avea și el in repertoriu trei melodii. In timp ce Pepe este deja obișnuit cu concertele peste hotare, el intorcandu-se, recent, din Germania,…

- Klaus Iohannis, viitorul presedinte al Consiliului European? Informatie surprinzatoare pe scena politica. Numele presedintelui Klaus Iohannis este luat in calcul la Bruxelles pentru pozitia de viitor presedinte al Consiliului European, pozitie ocupata in prezent de Donald Tusk, fost premier al Poloniei.…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Potrivit oamenilor de stiinta, aceste temperaturi extrem de scazute sint, de fapt, cauzate de o vreme extrem de calda intr-un alt loc de pe Terra, potrivit Business Insider. Un val de aer rece din Eurasia, denumit sugestiv „Bestia din est”, face ravagii in aceste zile in cea mai mare parte a Europei,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pana pe 11 martie va fi prezentat un program etapizat privind obiectivele care trebuie indeplinite in domeniul transporturilor, dar si ca ministrul de resort va raspunde cu functia in cazul in care nu vor fi realizati in acest an 60 de kilometri de autostrada.…

- Echipa de rugby a Scotiei a invins Anglia cu scorul de 25-13 (22-6), intr-un meci disputat sambata la Edinburgh, pe stadionul Murryfield in fata a 67.800 spectatori, in cadrul Turneului celor Sase Natiuni. Scotienii au marcat 3 eseuri prin Jones (16, 38) si Maitland (31), 2 transformari, o penalitate…

- „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie. Ma rog la Dumnezeu, copii noștri sa știe ca au mama și tata și sa ii iubeasca in egala masura. Și niciodata in viața mea n-am sa vorbesc urat despre ce a fost in viața mea…

- Prezentatoarea Dana Chera, dezvaluiri intime, dupa ce a anunțat ca e gravida. Vedeta traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț. „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie.…

- Dana Chera este insarcinata si se pregateste pentru venirea pe lume a celui de-al treilea copil al sau. Vedeta mai are o fata si un baiat, de 14 respectiv 11 ani, din mariajul anterior. Dana Chera, pe numele ei de acum, este fericita ca in curand un bebelus va aparea in viata ei si a noului ei partener…

- Cantaretul Ed Sheeran a spus ca este deschis in ceea ce priveste realizarea unei piese care sa reprezinte Marea Britanie la Eurovision Song Contest, scrie NEWS.RO.Citeste si: DOLIU - A MURIT inca un PRINT al Romaniei: Descendent al unei vechi familii boieresti, s-a stins din viata la 90 de…

- Intrebata miercuri, la Parlament, daca exista un prezidentiabil care va fi desemnat la Congresul PSD din 10 martie, Ecaterina Andronescu a spus: "Nu stiu daca desemnat este cea mai buna solutie, la Congresul din 10 martie, dar oricum cred ca trebuie sa ne gandim la acest lucru, pentru ca eu cred…

- Un material filmat din arhiva British Pathe arata cum traiau Regele Mihai si familia lui in exil, in anii ’50. Presa britanica a realizat un documentar cu prilejul aniversarii din 25 octombrie 1953, cand Mihai I implinea varsta de 32 ani.

- Un adolescent de 17 ani, elev la Seminarul Teologic din Galati, pasionat de astronomie, a descoperit patru noi stele variabile, care vor purta numele comunei Schela, de unde este orginar. Tanarul, care a mai descoperit si anul trecut o astfel de stea, denumita Schela V1, spune ca isi doreste sa devina…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in cadrul intrevederii pe care a avut-o joi cu presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat ingrijorarea cu privire la situatia generata in spatiul public privind DNA, situatie care trebuie lamurita, atat in beneficiul DNA, dar si al cetatenilor care asteapta un…

- Suntem in plin sezon de viroze si gripa. Lumea in jurul nostru stranuta, tuseste si isi sufla nasul iar la televizor vedem cifre ingrijoratoare in ce priveste cazurile de imbolnaviri si decese cauzate de virusul gripal. Mai multe spitale sunt in carantina, accesul vizitatorilor este limitat…

- Mirunette International Education a dat startul unui nou concurs din seria Mirunette Scholarship Competition dedicat celor mai ambitiosi elevi de liceu. "Ai ocazia sa castigi una din bursele partiale oferite de prestigiosul Colegiu Earlscliffe din Anglia. Nu rata oportunitatea de a studia la un colegiu…

- Premierul Viorica Dancila a comentat, luni, condamnarea in prima instanta a lui Darius Valcov, consilierul de stat din cadrul echopei sale guvernamentale. Premierul a afirmat ca nu a abandonat niciodata un membru al echipei sale care trece printr-un moment dificil și ca acesta beneficiaza de prezumția…

- Astazi, in emisiunea Tradiții, poposim in Iași, pe Aleea Sucidava din cartierul Dacia, acasa la Ion Savin, un om iscusit, in varsta de 93 de ani, care vrea sa va prezinte povestea vieții lui. Cu toate ca viața i-a fost uneori grea, fiind plutaș pe Bistrița și Siret, timp de zece ani, energoterapeut…

- Mauricio Pochettino, managerul lui Tottenham, afirma ca "fotbalul este despre cum sa-ți pacalești adversarul și sa-ți creezi astfel un mic avantaj". Mauricio Pochettino e pe cale sa piarda tot respectul și simpatia de care se bucura in Anglia. ...

- Simona Florescu, fosta soție a actorului Ion Dichiseanu, a aflat cu stupoare despre moartea unuia dintre foștii ei iubiți. Cantareața Simona Florescu a fost casatorita cu legendarul actor ion Dichiseanu, impreuna cu care are o fata, Ioana. La sfarșitul anului 2008, la scurt timp dupa separarea de Ion…

- Pasiunea pentru frizerie i-a adus laolalta, in Londra, pe Radu Teodorescu si Emi Bertea, iar acum lucreaza impreuna la propriul lor salon. Mare parte dintre clientii lor sunt romani, iar sambata tund pe muzica unui DJ si ofera bauturi gratuite.

- Prezenta la un eveniment organizat de Ion Țiriac la care a fost prezenta și Simona Halep, camerele video au surprins un mic detaliu la silueta Roxanei, scrie click.ro. Aceasta pare sa fie gravida, și a incercat pe cat posibil, prin vestimentația aleasa, sa ascunda acest lucru. Citeste si Roxana…

- Petruta-Cristina Bosoanca a stat in inchisoare timp de 13 luni pana a fost eliberata in urma unor noi informatii care au aparut in ancheta, iar romanca a declarat pentru BBC ca spera ca cei responsabili sa fie pedepsiti pentru ce i s-a intamplat, ea fiind nevoita sa nasca in inchisoare.

- Lewis Carroll, scriitor, matematician si fotograf, s-a nascut pe 27 ianuarie acum 186 de ani, in Anglia. Doua dintre volumele lui publicate in secolul al XIX-lea, „Aventurile lui Alice in Tara Minunilor“ si „Alice in Tara Oglinzilor“, au ajuns in biblioteci din intreaga lume. Unii parinti au ales sa…

- Telenovela ultimelor saptamani din Premier League s-a incheiat. Manchester United l-a luat pe fotbalistul chilian Alexis Sanchez de la Arsenal Londra si l-a dat in schimb pe armeanul Henrik Mhitarian.

- Paula Chirila, dezvaluiri interesante la o luna de la divorț.Vedeta a povestit cum a fost in vacanța petrecuta in Anglia alaturi de fiica ei. Vedeta a anunțat recent ca ea și soțul ei au decis sa divorțeze. „In ultima vacanta am fost in Anglia si acolo ne-am distrat, asa cum se distreaza oamenii in…

- Brexit este „cel mai important moment in istoria politica a Europei inceputului de secol 21“. O spune Marius Turda, un istoric roman ce preda la universitatile Oxford si Oxford Brookes. Acesta povesteste, intr-un interviu pentru „Adevarul“, care este atmosfera in Anglia dupa iesirea britanicilor din…

- Victor Spirescu, primul român care a ajuns în Marea Britanie dupa ridicarea restricțiilor la 1 ianuarie 2014, a murit într-un accident rutier. Tragicul eveniment a fost anunțat pe Facebook de prietenii sai. „Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele... a plecat…

- Unul dintre avocații medicului Lucan i-a facut acestuia un veritabil act publicitar in fața magistratului Claudia Cipariu, aratand de ce, in opinia sa, a ajuns medicul in fața unui judecator de drepturi și libertați cu propunerea arestarii preventive. Mai precis, avocatul a invocat pretinse dușmanii…

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- Din mainile lui ies adevarate opere de arta și, deși ar fi putut face o avere din asta, și-a pus toata maiestria și harul primit de la Dumnezeu in slujba legii. E vorba despre Aurelian Badulescu, polițistul criminalist in mainile caruia lutul prinde viața. Copii disparuți cu mulți ani in urma, infractori…

- ANM a actualizat datele meteo pentru urmatoarele zece zile, pe regiuni geografice. Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia.