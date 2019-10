Stiri pe aceeasi tema

- Deedee si Robert au pasit impreuna in Thailanda, in cel de-al treilea sezon al emisiunii "Insula Iubirii". Au mers sa-si testeze relatia, cu gandul la distractie. Au avut un parcurs neasteptat, plin de injurii si clipe tensionate, iar dupa accidentarea Dianei cu ATV-ul cuplul a fost eliminat din emisiune.…

- La sfarsitul sezonul 2 "Insula Iubirii", Robi a ingenuncheat in fata Medanei pentru a doua oara si a cerut-o de sotie. Atunci, raspunsul ei a fost pozitiv si au plecat din Thailanda ca un cuplu cu multe planuri de viitor. Anii au trecut, iar cei doi au reusit sa ne suprinda!

- Luni seara, 8 septembrie, la Insula Iubirii, Geanina și Costas au fost puși fața in fața la ultima ceremonie a focului la care a participat și ispita Nicoleta. La Bonfire au ieșit la iveala detalii despre infidelitațile din trecut ale barbatului, infidelitați pe care Geanina le-a acceptat. Cei doi…

- In cel mai nou episod din Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, concurenții vor fi nevoiți sa se pregateasca pentru intalnirea cu persoana cu care au plecat din Romania pentru a-și testa relația. Aceștia vor avea parte de confruntarea finala inainte de a parasi insula,…

- Ionuț Gojman a venit la Insula Iubirii in postura de concurent, in sezonul 4 și a ramas in Thailanda ca ispita. Parcursul sau in emisiune a fost unul controversat, a trait o experiența din care, fara dar și poate, a invațat. Acum, pentru Ionuț Gojman, Insula Iubirii a luat sfarșit. Alaturi de Maria…

- Descoperire arheologica importanta la Boldești Gradiștea, in județul Prahova, unde au fost gasite mai multe morminte, vechi de 5000 de ani, care au aparținut unei civilizații mai puțin cunoscute - Yamnaya.

- In cel mai nou episod Insula Iubirii, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, la Antena 1, Eusebiu, care a venit in Thailanda pentru a-si gasi singur raspunsul la intrebarea daca vede sau nu un viitor alaturi de iubita de acasa se va apropia si mai mult de adevar. In urma unui Bonfire in care barbatul…