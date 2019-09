Stiri pe aceeasi tema

- Starea lui Mario Iorgulescu, fiul lui Gino Iorgulescu, cel care a provocat un accident cumplit in urma cu doua zile, s-a inrautațit, a anunțat Spitalul Elias prin intermediul unui comunicat. „Referitor la starea pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul Elias, va precizam ca aceasta a suferit…

- In urma cu 123 de ani, Dobrogea avea, potrivit datelor prezentate de biograful militar, o "populatiune" de 225.669 de locuitori. Ofiterul scrie despre 12 nationalitati care traiesc pe aceste pamanturi ele, in realitate sunt mai multe , pe o suprafata totala de aproape 15.000 kilometri patrati. In ceea…

- FC Farul a obtinut prima victorie din editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, invingand pe teren propriu, cu 1 0, Dunarea Calarasi, formatie care, in sezonul trecut, a jucat in Liga 1. Succesul a fost totodata primul din cariera de antrenor, la seniori, al lui Ianis Zicu, cel care, inainte de Farul, pregatise…

- 30 dintre cei mai buni artisti in arta stradala din lume participa, pana la sfarsitul lunii august, la un eveniment spectaculos care are loc in ansamblul urbanistic Iulius Town, din Timisoara.

- Mihai Bratosin, tanarul artist in varsta de 11 ani, din comuna vranceana Popești, a caștigat locul I Gold la categoria canto, 9-12 ani, in cadrul concursului Tv Start Romania. Concursul a avut loc sambata, la București. Mihai Bratosin a obținut cel mai mare punctaj din partea juriului, iar pe langa…

- In etapa a opta a Ligii Old Boys, traditionala intrecere a fotbalistilor veterani constanteni, s au inregistrat rezultatele: CSO Alacab Poarta Alba Oportun Mangalia, FC Amicii Constanta Vointa Constanta 2 4, Ideal Cernavoda Rapid Ovidiu 3 5, IMN Constanta Liga Ofiterilor Constanta 2 4, Victoria Techirghiol…

- Ieri dimineata, echipa de fotbal Farul Constanta s a reunit de dupa vacanta si a efectuat primul antrenament, sub comanda unei noi conduceri tehnice. Tot ieri, finantatorul Ciprian Marica l a prezentat oficial pe antrenorul Ianis Zicu 35 de ani , constantean, lansat in fotbal de FC Farul, club pentru…

- Pe canicula – 33 de grade Celsius, conform aplicației Accuweather – edilii-șefi au ieșit hotarați din birouri și s-au inființat pe teren, sa vada cu ochii lor daca și cum se lucreaza la cateva proiecte de investiții demarate la inceputul verii (e vorba de șase parcari, chiar necesare). Și sa dea prețioase…