Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Chis este noul concurent din echipa Faimosilor de la Exatlon. El l-a inlocuit pe Andrei Stoica, luptatorul care a parasit competitia accidentat. Faimosii au primit un nou membru in echipa, dupa ce Andrei Stoica a plecat, accidentat fiind la genunchi. Valentin Chis a intrat in competitie in…

- Vicecampioana nationala la fitness Andreea Roxana Stan, din Constanta, dar care reprezinta in competitii Champions Gym CSS5 Bucuresti, va participa luna viitoare la Campionatul Mondial de culturism si fitness juniori si masters , intrecere care se va desfasura in Romania, la Bistrita.In varsta de 19…

- Pe 1 octombrie, la Zielona Gora in Polonia, a avut loc gala KSW, cea mai mare promotie de arte martiale mixte din Europa. Diana Belbita, cunoscuta si ca „printesa razboinica”, a reprezentat cea mai mare promotie de MMA din Romania, RXF (real xtreme fighter). Diana a intrat in cusca…

- Pe Lucy Lawless toata lumea o stie drept Xena, personajul care i-a adus celebritatea. Vedeta a trecut prin numeroase schimbari de look de-a lungul carierei, uneori fiind de nerecunoscut. Cu greu ne-o putem imagina altfel decat bruneta cu parul lung si breton. In cele mai recente imagini surprinse de…

- Cu siguranta nimeni nu a uitat-o pe Xena, printesa razboinica! Este o actrita care a ramas pe veci întiparita în mintea oamenilor! Craig!! What did you do?!!! I said just a trim. A photo posted by Lucy lawless (@reallucylawless) on Sep 25, 2016 at 7:28pm PDT Acum…

- Lucy Lawless este eroina copilariei noastre. I-am urmarit cu sufletul la gura aventurile din Xena, printesa razboinica si ne este greu sa ne-o imaginam altfel decat bruneta cu breton :) Cu greu ne-am obisnuit cu ea in ipostaza de roscata in Spartacus, insa blonda cu suvite roz... va dura ceva pana cand…

- Actrita este una dintre vedetele peste care anii au trecut fara a lasa amprente, la 45 de ani putand sa se laude cu un fizic de invidiat. Chiar daca in momentul de fata a luat o pauza de la filmari, aceasta a putut fi urmarita in serialul Spartacus. Cu ocazia sarbatorilor pascale,…