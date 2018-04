Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a oferi celor implicați in ligile a doua și a treia ocazia sa petreaca Sarbatorile Pascale alaturi de familie, Federația Romana de Fotbal a decis sa devanseze partidele programate in acest weekend. Astfel, meciurile din runda a XXVIII-a a eșalonului secund nu se vor desfasura sambata sau ...

- Prezentatoarea TV de la Sky Sports News, Natalie Sawyer, si-a parasit postul de la pupitrul stirilor dupa 18 de ani de cariera, dupa ce compania a hotarat sa nu-i mai prelungeasca contractul.

- Problemele campusului scolar din Nadlac sunt deja de notorietate nationala. O investitie demarata pe bani guvernamentali inca din 2007, continuata pe bani europeni din 2014, abandonata in prezent, continua sa provoace adevarate „comedii”. Ultimul episod s-a derulat marti. Pe ordinea de zi a sedintei…

- Meciul Romania - Ucraina, decisiv pentru calificarea al Campionatul European "under 19" din 2018, va avea loc tot la Ploiesti, pe Stadionul Ilie Oana, a declarat, ieri, selectionerul Adrian Boingiu."In acest moment, a ramas in continuare Ploiestiul, pentru ca in conditii atmosferice similare si…

- Saptamana aceasta, vineri si sambata, pe 23-24 martie la Sala Palatului, are loc targul de cariera Angajatori de TOP, cel mai mare eveniment de cariera. Editia cu numarul 24 va reuni 130 de companii si peste 6000 de oportunitati de cariera.

- DIN CUPRINS Articolul postat de fundașul central catalan ofera cateva raspunsuri la intrebari pe care microbiștii și le pun, dar și episoade inedite din cariera sa Cum se tachineaza fotbaliștii de la Barcelona și Real Madrid. ...

- Simona Halep, favorita principala a turneului Premier Mandatory de la Miami (SUA), va avea o adversara accesibila in primul tur. In schimb, Serena Williams va debuta impotriva celei mai in forma jucatoare din circuit, scrie prosport.ro.

- Starul LeBron James a reusit a 70-a "tripla dubla" din cariera sa, in cursul meciului castigat in deplasare de echipa sa, cu scorul de 114-109, in fata formatiei Chicago Bulls, sambata seara, in Liga profesionista nord-americana de baschet (NBA). James, in varsta de 33 ani, a reusit pe…

- La 27 de ani, Petra Martici ocupa locul 51 in lume si nu e nicidecum vreo vedeta a circuitului feminin. E insa recunoscatoare pentru modul in care a evoluat cariera ei care, la un moment dat, parea compromisa.

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-QIANG WANG INDIAN WELLS 2018 Click aici pentru a vedea meciul Simona Halep - Qiang Wang Meciul incepe la ora 20.00 si este primul al zilei de marti la turneul californian. Astfel, Simona Halep ar putea deveni prima jucatoare calificata in sferturile…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 22 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Fagaras. Partida va incepe la ora 17.30 si va fi transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 40 de…

- Ministerul Apararii Nationale desfasoara prin Biroul informare-recrutare al Centrului militar judetean Botosani, activitatea de recrutare a tinerilor - baieti si fete, absolventi ai invatamantului postliceal si universitar, in vederea scolarizarii in institutiile militare de invatamant.

- Votand altfel decat colegii din PSD Deși linia politica a europarlamentarilor PSD in Parlamentul European a fost sa voteze impotriva activarii Articolului 7 pentru Polonia, europarlamentarul PSD, Daciana Sarbu a votat in favoarea sancționarii Afiliat grupului socialist, europarlamentarul Catalin Ivan…

- In conditiile in care Real Madrid este iesita din calculele pentru trofeul din campionatul Spaniei, o alta echipa din Capitala, Atletico, a ramas in lupta directa cu liderul FC Barcelona. Pe 4 martie, de la ora 17:15, in etapa a 27-a, live la Unibet TV se joaca Barcelona - Atletico Madrid si orice rezultat…

- Partida cu Leganes din campionatul Spaniei a fost una speciala pentru vedeta lui Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Internaționalul francez a reușit primul sau "poker" din cariera, iar echipa lui Simeone s-a impus cu scorul de 4-0.

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- Sportiva norvegiana Marit Bjoergen a castigat, duminica, proba de 30 km mass start din cadrul competitiei de schi fond de la JO de iarna, a 15-a sa medalie olimpica. Bjoergen este cea mai medaliata sportiva din istoria Jocurilor Olimpice de iarna.

- Selecționerul moldovean Alexandru Spiridon va miza pe fotbaliști tineri in partida amicala contra Arabiei Saudite.Tehnicianul in varsta de 54 de ani a convocat la lot 5 jucatori ce nu au jucat, inca, niciun meci in echipa naționala.

- Un echipaj de pompieri din cadrul ISU Cluj a intervenit azi-dimineața in cazul unei persoane cazute de la peste 50 m inalțime. Solicitarea a fost primita, in jurul orei 9:30, prin intermediul numarului 112 și anunța faptul ca o persoana a cazut intr-o cariera de piatra din localitatea Bologa. A fost…

- Sylvester Stallone a publicat pentru fani un afis al filmului „Creed 2“, care urmeaza sa fie lansat in luna noiembrie a acestui an si in care joaca si pugilistul roman Florian „Big Nasty“ Munteanu.

- Simona Halep, locul 2 WTA, va juca vineri in sferturile turneului de la Doha, contra americancei Catherine Bellis. Organizatorii turneului de la Doha au anunțat programul zilei de vineri, iar meciul Halep - Bellis va fi al doilea pe teren principal. Prima partida a zilei va fi Caroline Garcia - Garbine…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cristian Țopescu este singurul jurnalist care a primit Ordinul Olimpic Colanul de Aur, in 1998, chiar de la Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Olimpic Internațional. Și asta, la recomandarea regretatei Lia Manoliu, care, culmea, il avea doar pe cel…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2,...

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Este vorba despre "Scurtcircuit", in regia lui Catalin Saizescu, fiul regretatului Geo Saizescu. Nouazeci de actori, printre care Magda Catone, Maia Morgenstern si George Ivascu, aduc pe ecrane povestea care a zguduit o tara intreaga in august 2010.

- Iranul nu va negocia cu 'nimeni' capacitatile sale militare, in special rachetele balistice, a declarat marti presedintele iranian Hassan Rohani, in contextul in care SUA incearca sa interzica programele Teheranului in acest domeniu, potrivit AFP. 'Despre apararea noastra, avioane, rachete si submarine,…

- Jennifer Lopez a spus, prin intermediul unui mesaj video postat pe contul ei de Instagram, ca i s-a spus ca nu va reusi niciodata sa faca o cariera din cantat sau din dans. Incurajand toti oamenii sa isi urmeze visele, vedeta a spus in video-ul motivational, potrivit contactmusic.com: „Nimeni in afara…

- Administratia locala condusa de catre primarul Florin Constantin le-a facut o bucurie celor mici, copiilor inscrisi la gradinitele din Valenii de Munte. Vorbim de lucrari de modernizare si reamenajare a locurilor de joaca de la gradinitele din oras. Se monteaza aparate de joaca noi, sigure si viu colorate…

- Al treilea prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Ciubuc, a decedat din cauza unei boli incurabile. Informatia a fost confirmata pentru Publika TV de Serafim Urechean, fostul sau coleg in Alianța pentru Democrație și Reforme, care a obtinut majoritatea parlamentara in 1998. Ion Ciubuc a indeplinit…

- Romanca Simona Halep, locul 1 WTA, joaca, sambata, in finala Australian Open. Adversara Simonei este daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA. Daca va castiga, Halep va obtine primul titlu de Grand Slam din cariera. Finala Australian Open, prima in care evolueaza Simona Halep, are loc de la ora 10:30,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a analizat meciul jucat de Simona Halep cu Angelique Kerber, in cadrul semifinalei de la Melbourne. Jurnalistul a declarat la Digi Sport 1 ca meciul cu Kerber a fost unul crucial pentru cariera Simonei, jucatoarea inlocuind strategia defensiva cu un atac permanent.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca miercuri in sferturi la Australian Open, contra cehoaicei Karolina Pliskova. Organizatorii turneului de la Melbourne au anunțat programul zilei. Partida Simona Halep - Karolina Pliskova se va juca miercuri dimineața, nu mai devreme de ora 06:00, ora Romaniei. Meciul…

- Ellen Pompeo, interpreta personajului principal din Anatomia lui Gray, chirurgul Meredith Gray, a facut dezvaluiri șocante despre cum au decurs cei 14 ani pe platoul de filmare a unuia dintre cele mai de succes seriale ale tuturor timpurilor. In tot acest timp, Anatomia lui Gray a adunat peste 300 de…

- Fosta vedeta a fotbalului brazilian Ronaldinho, care a decis sa renunte definitiv la cariera sportiva, la varsta de 37 de ani, le-a multumit, joi, pe retelele de socializare tuturor celor care l-au insotit in cursul carierei sale si a tinut sa acorde o mentiune speciala celui mai bun prieten al sau…

- Pe 2 ianuarie 1968, medicul Christiaan Barnard, un chirurg de 44 de ani, cel care reușise primul transplant de inima din lume, realizeeaza, cu o singura operație, un dublu miracol: salveaza un pacient ce avea zilele numarate și transfera un ”motoraș” de la un negru la un alb, in cel mai ostil mediu…

- Lansat in 2005, serialul din lumea medicala care se desfasoara intr-un spital imaginar din Seattle a depasit recent 300 de episoade si isi mentine cotele de audienta. Ellen Pompeo a explicat revistei „The Hollywood Reporter” ca noul sau angajament prevede un onorariu de 575.000 de dolari per episod…

- Ellen Pompeo va juca in urmatoarele doua sezoane ale show-ului de televiziune de succes "Anatomia lui Grey", urmand sa primeasca un salariu anual de 20 de milioane de dolari, cu care se plaseaza pe primul loc in topul celor mai bine platite actrite din seriale-drama.

- Cu siguranța toți ne amintim de serialul de comedie Academia de Poliție, (Police Academy, 1984), dar mai puțin știm ca in spatele camerelor de filmat, atat ca regizor, cat și ca scenarist, s-a aflat Hugh Wilson. Hugh Wilson a murit la sfarsitul saptamanii trecute, fiind grav bolnav, la domiciliul sau…

- Dupa tot balamacul de aseara, mie cel mai rau imi pare nu de Tufose, ci de premierul Japoniei. Cum a venit omul azi, dis-de-dimineața, ca o furnicuța, sa discute cu papuașii de pe la noi, sa le mai dea o oglinda, niște margele, sa le mai faca și lor o fabrica, sa le mai vanda […]

- Senatorul USR Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii, sustine ca modificarile aduse Codului fiscal ii afecteaza in mod negativ pe artistii cei mai vulnerabili si pe cei aflati la inceput de cariera. "Cultura Romaniei de astazi primeste o lovitura pe termen lung din partea guvernului…

- Aflata in cantonament in Antalya de pe 10 ianuarie, CSM Politehnica Iasi incepe astazi seria meciurilor amicale. De la ora 16:00, formatia pregatita de Flavius Stoican va juca in compania gruparii azere FK Olmaliq, ocupanta locului VII intr-un esalon care contine 16 echipe. Partida reprezinta primul…

- Real Madrid și Villarreal joaca acum intr-un meci din etapa a 19-a din La Liga. Partida poate fi urmarita in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și liveTEXT pe GSP.ro. Partida a inceput la ora 17:15. LIVE: Real Madrid - Villarreal 0-0 min. ...

- Premierul Tudose a acuzat-o miercuri seara, in cadrul unei emisiuni, pe Carmen Dan ca l-a mințit cand i-a transmis ca Ionița a acceptat propunerea de a-l inlocui pe Bogdan Despescu in fruntea Poliției Romane. In aceasta seara, șefa de la Interne a prezentat un document prin care chestorul Alexandru…

- Meciul pe care Olimpia CSU Brasov ar fi trebuit sa-l dispute joi, 11 ianuarie, impotriva echipei Flying Foxes Viena, contand pentru etapa a 6-a din Cupa Europei Centrale, nu se va mai juca. Echipa din Austria a decis sa nu mai faca deplasarea la Brasov, din motive tehnice, astfel ca formatia lui Dan…

- Suntem cu un pas mai aproape de Occident, dar doar legislativ, pentru ca in practica puțini sunt cei care cunosc avantajele activitaților voluntare și mai puțini sunt cei care benefi ciaza de ele. De mai bine de trei ani, noua lege care reglementeaza voluntariatul este in vigoare, dar iși produce efectele…

- Mircea Badea a vorbit in versuri la postul de televiziune Antena 3. El i-a facut o dedicație cu totul aparte. Mircea Badea, care formeaza un cuplu cu vedeta de televiziune Carmen Bruma , demonstreaza ca se pricepe la facut rime. La postul de televiziune Antena 3, Mircea Badea, al carui salariu a fost…

- Madalin Voicu ofera amanunte despre actuala sa iubita, Adriana, de care este foarte indragostit și pe care o cunoaște de foarte mulți ani. Politician, violinist si dirijor, nonconformistul Madalin Voicu iși reface viața. S-a desparțit de Carmen Olteanu, cea cu care s-a casatorit in urma cu doi ani și…

- HALEP-BEGU LIVE la SHENZEN. ONLINE STREAM DIGISPORT. Jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare în semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce liderul mondial a trecut, joi, cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina…

- Simona Halep va juca impotriva Arynei Sabalenka (73 WTA) in sferturile de finala ale turneului de la Shenzhen, de la ora 10:00. Meciul va putea fi urmarit in direct pe TV Digi Sport 2 si liveTEXT pe GSP.ro. ...