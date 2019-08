Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii constanțeni au impușcat, azi-noapte, un barbat care atacase mai multe persoane pe o strada din Navodari.O patrula de ordine publica din cadrul Poliției Navodari a observat vineri dimineața, in jurul orei 03.00, pe strada Albinelor din oraș, patru tineri, doua fete și doi baieți, care alergau…

- Matteo Politi, italianul care a operat fara drept in clinici private din Romania timp de un an, a marturisit ca nu și-a vazut copilul de șapte ani. Dezvaluirea a fost facuta de falsul medic italian la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars. El a afirmat ca nu și-a putut vedea baiatul pentru ca iubitul…

- Scotland Yard-ul a fost solicitat in Latchmere Road, in Battersea, la ora locala 02:45 pm, ora la care victima a fost transportata la spital dupa atac. Deocamdata, nu s-a facut nicio arestare legata de acest eveniment. In urma atacului, mai multe strazi din zona in care s-au petrecut faptele…

- Un fost soldat, care a lucrat și pentru Prințul Harry, a fost atacat de un strain pe strada. Barbatul s-a aratat „dezgustat” de faptul ca niciun trecator nu a sunat la poliție. James Wharton a spus...

- Turistul britanic a fost gasit decedat dupa ce a cazut vineri de la etajul al doilea al unui hotel aflat in statiunea balneara Magaluf, ce are reputatia unui spatiu al exceselor de toate felurile, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Garzii Civile. Anchetatorii incearca sa stabileasca daca…

- Politia italiana a confiscat peste 1600 de masini folosite de un grup de romani pentru a jefui oameni pe strada in Italia si alte tari europene. Au fost arestate 8 persoane in peninsula, iar in Spania si Marea Britanie au fost retinute mai multe persoane pe baza unor mandate europene.

